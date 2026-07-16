La APF continúa apostando a la modernización del arbitraje

Este jueves, en la sede central de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), se dio por finalizado el proceso de capacitación dirigido a los árbitros del plantel profesional, enfocado en el uso del Simulador VAR (Video Assistant Referee).

Durante las jornadas de trabajo, los jueces participaron en ejercicios prácticos que recrearon situaciones reales de juego, permitiéndoles aplicar correctamente los protocolos del VAR. Este enfoque buscó consolidar los conocimientos teóricos mediante la práctica, fortaleciendo la toma de decisiones en escenarios de alta exigencia.

Las actividades estuvieron a cargo de Pablo Silva, responsable del área tecnológica arbitral, y contaron con la supervisión general de Éber Aquino, quien lidera la Comisión de Árbitros de la APF.

Este ciclo de formación se desarrolla en la antesala del inicio del Torneo Clausura 2026, previsto para el viernes 24 de julio, y forma parte del plan institucional de la APF para garantizar una preparación constante y de calidad en todos los estamentos del fútbol paraguayo.