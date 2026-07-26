Ameliano y Nacional igualaron en un intenso estreno

Sportivo Ameliano y Nacional iniciaron su camino en el Torneo Clausura 2026 con un empate 1-1 en el estadio La Fortaleza del Pikysyry, en la ciudad de Villeta, en un encuentro que tuvo emociones, intensidad y oportunidades para ambos equipos, pero que terminó repartiendo puntos en la primera jornada del campeonato.

Desde el inicio, el conjunto local mostró mayor iniciativa ofensiva y fue el primero en generar peligro. A los 8 minutos, Luis Ortiz protagonizó la primera aproximación del partido con un potente remate que se abrió hacia el poste izquierdo del arco defendido por el guardameta tricolor.

La V Azulada volvió a insistir y, a los 19 minutos, estuvo cerca de romper la paridad nuevamente. En esta ocasión, el lateral derecho Fabián Franco apareció por sorpresa en ataque y generó una nueva situación de riesgo para la defensa de Nacional.

La respuesta de la Academia llegó de inmediato. Luego de un avance fallido de Fabián Franco, Hugo Adrián Benítez aprovechó la recuperación y ensayó un remate potente que pasó muy cerca del palo derecho del portero Sánchez, en la primera llegada clara del equipo visitante.

El partido también comenzó a cargarse de amonestaciones. A los 24 minutos, Orlando Gaona Lugo recibió la tarjeta amarilla por una acción particular: el futbolista tricolor evitó un sombrerito de un rival utilizando la mano para detener el balón, infracción sancionada por el árbitro.

Cuando se acercaba el final de la primera mitad, Walter Rodríguez se sumó a la lista de amonestados. A los 42 minutos, el jugador de Ameliano vio la cartulina amarilla tras una entrada temeraria sobre Orlando Gaona Lugo.

Con el marcador cerrado, ambos equipos se fueron al descanso. La primera mitad terminó sin goles, aunque con un trámite parejo y aproximaciones importantes en ambas áreas.

Emociones en el complemento

El segundo tiempo arrancó con mayor intensidad y finalmente llegó la apertura del marcador. A los 54 minutos, Richard Torales rompió el cero para Ameliano. El delantero aprovechó una nueva ofensiva del conjunto local y logró concretar después de dos intentos anteriores que no habían terminado en gol.

La alegría de la “V Azulada” duró poco, porque Nacional reaccionó rápidamente. A los 58 minutos, Hugo Adrián Benítez apareció nuevamente y selló el empate tras varios errores defensivos del equipo local. El atacante tricolor aprovechó la desconcentración rival y definió para establecer el 1-1.

Tras la igualdad, el encuentro se volvió de ida y vuelta. Ameliano y Nacional buscaron quedarse con la victoria, generando ocasiones claras en ambos arcos. Sin embargo, la falta de precisión en la definición y las intervenciones defensivas impidieron que el marcador volviera a modificarse.

Finalmente, el estreno del Clausura 2026 en Villeta terminó con reparto de puntos. Sportivo Ameliano y Nacional dejaron una imagen de equipos competitivos en un partido dinámico, donde ambos tuvieron sus momentos de protagonismo, pero no lograron encontrar el gol de la victoria.