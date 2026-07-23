23 jul 2026
Torneo Clausura

Los árbitros del capítulo inicial del Clausura 2026

La APF confirmó a las autoridades para la primera fecha del segundo torneo de la temporada 2026.

Julio 23, 2026 07:48 p. m. • 
Por Redacción D10
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Juan Gabriel Benítez estará a cargo del lance más importante de la primera fecha.

Foto: Gentileza

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol designó a los equipos arbitrales que estarán en los encuentros de la primera fecha del Torneo Clausura, arrancará este viernes 24 de julio.

En la primera jornada tendrá acción Cerro Porteño, recibiendo en La Nueva Olla a Sportivo Trinidense, mientras que Olimpia, vigente campeón, enfrentará a Libertad el domingo en el clásico blanco y negro.

Viernes 24 de julio

Sportivo 2 de Mayo vs. Rubio Ñu

Estadio: Río Parapití.

Hora: 16:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y José Mercado.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Fernando López.

Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense

Estadio: La Nueva Olla.

Hora: 18:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: José Cuevas y José Villagra.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Méndez.

Sábado 25 de julio

Recoleta FC vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Ricardo Gregor.

Hora: 16:00.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Ulises Mereles.

Sportivo Ameliano vs. Nacional

Estadio: Ameliano – Villeta.

Hora: 18:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Julio Aranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

Domingo 26 de julio

Olimpia vs. Libertad

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 16:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: José Armoa.

Guaraní vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 18:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Milciades Saldívar y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

Torneo Clausura Cerro Porteño Olimpia
Redacción D10
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