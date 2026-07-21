Todo vuelve a empezar

Con el telón ya bajado del Mundial 2026, el foco vuelve a posarse sobre el fútbol paraguayo. El torneo Clausura levantará el telón esta semana con una primera fecha que promete emociones desde el arranque, en un semestre en el que los doce equipos buscarán cumplir sus respectivos objetivos, ya sea pelear por el título, asegurar un boleto a las copas internacionales o escapar de la zona comprometida del promedio.

La acción comenzará este viernes y uno de los principales focos estará puesto en La Nueva Olla, donde Cerro Porteño recibirá a Sportivo Trinidense desde las 18:30. El Ciclón inicia un nuevo desafío con la obligación de ser protagonista y de dejar atrás un Apertura que no cumplió con las expectativas, mientras que el conjunto auriazul intentará dar la nota de la fecha.

El vigente campeón Olimpia hará su estreno el domingo, cuando desde las 16:00 se enfrente a Libertad en el estadio Defensores del Chaco, en el duelo más atractivo de la fecha inaugural.

El Decano buscará comenzar la defensa de la corona con un triunfo ante un Guma que también apunta a ser uno de los grandes candidatos al título, con Haedo Valdez como DT.

CIFRA. 2 caras nuevas suma Olimpia para el segundo semestre: el delantero Braian Romero y el lateral Tim Payne. 7 refuerzos llegaron a Cerro para la segunda etapa del año. Además volvió Derlis Rodríguez de su préstamo.