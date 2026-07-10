10 jul 2026
Torneo Clausura

Nacional y Luqueño se enfrentan en un amistoso a puertas cerradas

Luqueño afrontará este sábado su primer compromiso de preparación de cara al Torneo Clausura 2026, cuando visite a Nacional en un encuentro amistoso que se disputará desde las 08:30 en el estadio Arsenio Erico.

Julio 10, 2026 08:18 p. m. • 
Por Redacción D10
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Preparación. Nacional recibirá a Luqueño este sábado en el Arsenio Erico.

Foto: Sportivo Luqueño

Luqueño afrontará este sábado un nuevo compromiso de preparación de cara al Torneo Clausura 2026, cuando visite a Nacional en un encuentro amistoso que se disputará desde las 08:30 en el estadio Arsenio Erico.

El conjunto auriazul, dirigido por Hernán Rodrigo López, buscará seguir sumando minutos de competencia y ajustar los últimos detalles futbolísticos antes del inicio del campeonato, tras culminar su etapa de pretemporada en Villa América, Ybycuí.

Por su parte, Nacional también aprovechará el compromiso para evaluar el rendimiento de su plantel y continuar con su puesta a punto de cara al segundo semestre de la temporada.

El encuentro se jugará a puertas cerradas, por lo que no contará con la presencia de público en las tribunas del estadio Arsenio Erico. Será una prueba importante para ambos equipos, que buscan llegar en las mejores condiciones al arranque del Torneo Clausura 2026.

Nacional Luqueño APF
Redacción D10
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