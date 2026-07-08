Confirmadas las primeras tres fechas del Clausura

El Torneo Clausura del fútbol paraguayo comenzará el viernes 24 de julio y ya quedaron confirmados los días, horarios y escenarios de los primeros 18 compromisos del campeonato.

La fecha inaugural se pondrá en marcha con el duelo entre Sportivo 2 de Mayo y Rubio Ñu, desde las 16:00 en el estadio Río Parapití. Más tarde, a las 18:30, Cerro Porteño recibirá a Sportivo Trinidense en La Nueva Olla. El clásico blanco y negro de la primera jornada será protagonizado por Olimpia y Libertad, que se enfrentarán el domingo 26 de julio, a las 16:00, en el estadio ueno Defensores del Chaco.

Con la programación ya establecida para las tres primeras jornadas, los doce equipos de la División de Honor ya conocen el camino que recorrerán en el inicio del Torneo Clausura 2026, cuya primera fecha arrancará oficialmente el viernes 24 de julio.

Aquí la programación de las primeras tres fechas: