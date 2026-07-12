12 jul 2026
Torneo Clausura

Inicio con 9 días de intensa competencia

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) confirmó la programación de las tres primeras fechas del Torneo Clausura 2026, que presentará un calendario cargado desde el arranque.

Julio 12, 2026 10:01 a. m. • 
Por Redacción D10
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El Decano se quedó con el Apertura y ahora buscará el bicampeonato.

En apenas 11 días, los 12 equipos de la División de Honor disputarán tres jornadas, en una seguidilla que pondrá a prueba la preparación física y la profundidad de los planteles.

El campeonato comenzará el viernes 24 de julio y la tercera fecha concluirá el lunes 3 de agosto, con encuentros prácticamente cada día durante ese período.

Entre los encuentros más destacados del inicio aparecen Olimpia vs. Libertad en la primera fecha, Nacional vs. Olimpia en la segunda y Guaraní vs. Libertad, además de Cerro Porteño vs. Luqueño, en la tercera.

Torneo Clausura Fútbol paraguayo
Redacción D10
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