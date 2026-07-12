Inicio con 9 días de intensa competencia

En apenas 11 días, los 12 equipos de la División de Honor disputarán tres jornadas, en una seguidilla que pondrá a prueba la preparación física y la profundidad de los planteles.

El campeonato comenzará el viernes 24 de julio y la tercera fecha concluirá el lunes 3 de agosto, con encuentros prácticamente cada día durante ese período.

Entre los encuentros más destacados del inicio aparecen Olimpia vs. Libertad en la primera fecha, Nacional vs. Olimpia en la segunda y Guaraní vs. Libertad, además de Cerro Porteño vs. Luqueño, en la tercera.

