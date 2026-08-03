Golazo de Mauricio tras asistencia de Ramón Sosa

Palmeiras dio un paso firme en los octavos de final de la Copa de Brasil al derrotar con autoridad por 3-0 a Fortaleza, en una tarde de domingo donde volvió a destacarse la conexión entre los paraguayos Mauricio y Ramón Sosa.

Mauricio volvió a hacerse presente en el marcador tras una gran definición de zurda luego de una fabulosa asistencia de Ramón Sosa, quien volvió a demostrar su calidad en el último tercio.

Fue el segundo gol consecutivo de Mauricio y el cuarto en lo que va del segundo semestre, consolidándose como titular en el equipo que será rival de Cerro Porteño en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Tanto Sosa como Mauricio fueron titulares y cumplieron una destacada labor durante 69 minutos, cuando Abel Ferreira decidió reemplazarlos. Gustavo Gómez no estuvo por lesión.

La revancha se jugará este miércoles 5 de agosto en Fortaleza, donde Palmeiras buscará sellar la clasificación a la siguiente fase de la Copa de Brasil.