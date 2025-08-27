Presidente de Independiente acusa a directivos de U de Chile

Grindetti aseguró en una conferencia de prensa que su club no fue responsable de los hechos, sino “víctima de ataques violentos, premeditados e intencionados por parte de un grupo de delincuentes”, que dijo asistieron al partido “con un único objetivo: generar incidentes”.

El directivo del Rojo dijo que los simpatizantes de Independiente que rodearon y golpearon a varios aficionados chilenos son “delincuentes disfrazados de hinchas” a los que intentarán identificar para prohibirles futuros ingresos a los estadios argentinos.

“No podemos decir lo mismo de Universidad de Chile y sus dirigentes: su accionar es cómplice y vergonzoso. En vez de repudiarlo, eligieron encubrirlos y culpar a otros. Desde el primer minuto buscaron distorsionar la realidad, instalando que los únicos violentos fueron los argentinos”, agregó Grindetti.

La violencia comenzó sobre el final de la primera mitad del encuentro, con el partido igualado a uno y un global de 2-1 en favor de los chilenos, cuando fanáticos del equipo visitante situados en una de las tribunas más altas del estadio comenzaron a lanzar butacas, sanitarios y trozos de la grada extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del Rojo.

Ante esto, aficionados de Independiente intentaron acercarse al sector visitante, lo que obligó al refuerzo de la seguridad con personal de infantería policial, en paralelo con la evacuación de los hinchas chilenos.

Pese a los esfuerzos por contener la violencia, un grupo numeroso de hinchas locales logró acceder a la tribuna donde aún quedaban aficionados chilenos, que fueron violentamente atacados.

En la conferencia de este miércoles, Grindetti denunció que los hinchas de la ‘U’ destruyeron cámaras de seguridad del estadio para evitar ser identificados, iniciaron un foco de incendio, vandalizaron sanitarios, butacas y estructuras de hormigón y las usaron como proyectiles.

En un descargo presentado este miércoles por Independiente ante Conmebol y descrito en detalle por el directivo, el club indicó que los incidentes comenzaron antes del encuentro y consideró que la cancelación del partido se debió exclusivamente a la violencia de la parcialidad visitante.

Grindetti defendió además que se cumplieron los estándares organizativos de seguridad, por lo que su club no debería cargar con la culpa de la violencia.

“Confiamos en que la Conmebol valore la verdad y actúe con justicia, equilibrio y proporcionalidad como corresponde a una institución que debe velar por el desarrollo del fútbol sudamericano”, agregó el directivo, a la espera de una decisión del organismo rector del fútbol sudamericano sobre el futuro de ambos equipos en el torneo.