27 ago. 2025
Copa Sudamericana

Presidente de Independiente acusa a directivos de U de Chile

Néstor Grindetti, presidente del Independiente argentino, acusó este miércoles a los directivos de Universidad de Chile de complicidad con los hinchas de ese club que protagonizaron los violentos incidentes del pasado miércoles durante el partido de la Copa Sudamericana, que luego fue cancelado, y por el que ambos equipos están en vilo en la competencia.

Agosto 27, 2025 04:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Independiente

La Conmebol está recopilando información que será remitida a la Unidad Disciplinaria.

Foto: Gentileza - Independiente

Grindetti aseguró en una conferencia de prensa que su club no fue responsable de los hechos, sino “víctima de ataques violentos, premeditados e intencionados por parte de un grupo de delincuentes”, que dijo asistieron al partido “con un único objetivo: generar incidentes”.

El directivo del Rojo dijo que los simpatizantes de Independiente que rodearon y golpearon a varios aficionados chilenos son “delincuentes disfrazados de hinchas” a los que intentarán identificar para prohibirles futuros ingresos a los estadios argentinos.

“No podemos decir lo mismo de Universidad de Chile y sus dirigentes: su accionar es cómplice y vergonzoso. En vez de repudiarlo, eligieron encubrirlos y culpar a otros. Desde el primer minuto buscaron distorsionar la realidad, instalando que los únicos violentos fueron los argentinos”, agregó Grindetti.

La violencia comenzó sobre el final de la primera mitad del encuentro, con el partido igualado a uno y un global de 2-1 en favor de los chilenos, cuando fanáticos del equipo visitante situados en una de las tribunas más altas del estadio comenzaron a lanzar butacas, sanitarios y trozos de la grada extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del Rojo.

Ante esto, aficionados de Independiente intentaron acercarse al sector visitante, lo que obligó al refuerzo de la seguridad con personal de infantería policial, en paralelo con la evacuación de los hinchas chilenos.

Pese a los esfuerzos por contener la violencia, un grupo numeroso de hinchas locales logró acceder a la tribuna donde aún quedaban aficionados chilenos, que fueron violentamente atacados.

En la conferencia de este miércoles, Grindetti denunció que los hinchas de la ‘U’ destruyeron cámaras de seguridad del estadio para evitar ser identificados, iniciaron un foco de incendio, vandalizaron sanitarios, butacas y estructuras de hormigón y las usaron como proyectiles.

En un descargo presentado este miércoles por Independiente ante Conmebol y descrito en detalle por el directivo, el club indicó que los incidentes comenzaron antes del encuentro y consideró que la cancelación del partido se debió exclusivamente a la violencia de la parcialidad visitante.

Grindetti defendió además que se cumplieron los estándares organizativos de seguridad, por lo que su club no debería cargar con la culpa de la violencia.

“Confiamos en que la Conmebol valore la verdad y actúe con justicia, equilibrio y proporcionalidad como corresponde a una institución que debe velar por el desarrollo del fútbol sudamericano”, agregó el directivo, a la espera de una decisión del organismo rector del fútbol sudamericano sobre el futuro de ambos equipos en el torneo.

Independiente Universidad de Chile Copa Sudamericana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GyRp9FqXYAEZots.jpeg
Copa Sudamericana
Assadi le da a la U de Chile la ventaja sobre Independiente
Universidad de Chile tomó una ligera ventaja con su triunfo este miércoles por 1-0 sobre Independiente en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, de cara a la vuelta que jugarán la próxima semana en Avellaneda para buscar el avance a cuartos de final.
Agosto 14, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
GyR-1ZHXoAYowKs.jpeg
Copa Sudamericana
Alianza Lima cerca de cuartos al vencer a la Católica de Quito
Alianza Lima se acercó este miércoles a los cuartos de final de la Copa Sudamericana al imponerse por 2-0 a la Universidad Católica de Quito gracias a un doblete del argentino Alan Cantero en un luchado encuentro con diversas oportunidades de gol para ambos equipos.
Agosto 14, 2025 07:51 a. m.
 · 
Redacción D10
GyMMu74WMAAa6K9.jpg
Copa Sudamericana
Once Caldas toma ventaja ante Huracán
Once Caldas salió con ventaja del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el estadio Palogrande de Manizales ante Huracán.
Agosto 13, 2025 08:07 a. m.
 · 
Redacción D10
GyMfbNFWYAAhP_B.jpg
Copa Sudamericana
Fluminense asusta y se lleva un premio ante un América combativo
Fluminense se llevó un premio del estadio Pascual Guerrero de Cali al vencer por 1-2 a América en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Agosto 13, 2025 07:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Gwq-Fa1WkAAZoYw.jpeg
Copa Sudamericana
Atlético Mineiro sufre, pero Everson lo matricula en octavos
Atlético Mineiro se clasificó este jueves a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que chocará con Godoy Cruz, pese a perder en Belo Horizonte por 0-1 ante Atlético Bucaramanga y gracias a su mejor precisión para imponerse por 3-1 en una tanda de penaltis.
Julio 25, 2025 06:56 a. m.
 · 
Redacción D10
GwVdmcwXMAI661T.jpeg
Copa Sudamericana
El Aborigen va por un verdadero milagro
Guaraní recibe hoy, desde las 19:00, en La Nueva Olla de Cerro Porteño, a la Universidad de Chile, por el desquite de la repesca a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Julio 24, 2025 08:30 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más