Lanús de Canale y Dejesús es el campeón de la Sudamericana

Terminó una dramática definición de Conmebol Sudamericana en el estadio Defensores del Chaco que puso frente a frente a Lanús de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil.

En tiempo normal tuvieron sus oportunidades pero no las pudieron capitalizar. Terminaron igualando sin goles igualmente en tiempo extra.

Tuvieron que recurrir a tanda de penales y allí la efectividad estuvo del lado granate que se impuso por el marcador de 5-4 para el delirio del público argentino que copó el sector sur del mítico estadio Defensores del Chaco.

José Canale fue titular y completó todo el partido en Lanús. Mismo el caso de Junior Alonso en Atlético Mineiro. Ronaldo Dejesús observó todo el partido en el banco de suplentes del cuadro granate.

Lanús vuelve a consagrarse campeón de la Conmebol Sudamericana, así como lo hizo en la temporada 2013 con los paraguayos Víctor Ayala y Gustavo Gómez en sus filas.