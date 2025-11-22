Lanús tiene onceno definido

Queda poco para el inicio del partidazo entre Lanús y Atlético Mineiro y los equipos ya están plenamente confirmados. El cuadro brasileño tiene en su equipo al paraguayo Junior Alonso como máximo referente y capitán.

El once que pone en cancha el técnico argentino Mauricio Pellegrino es el siguiente: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio y Marcelino Moreno; Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo.

El juego está marcado para las 17:00 en el estadio Defensores del Chaco con arbitraje del chileno Piero Maza.