22 nov. 2025
Fútbol Internacional

Argentina ya tiene once campeonatos en la Sudamericana

Lanús se alzó con su segundo título de la Copa Sudamericana, tras vencer en penales al Atlético Mineiro en Asunción, y le dio a Argentina este sábado la undécima conquista en la competición que lo consolida como el país más ganador del torneo.

Noviembre 22, 2025 08:06 p. m.
WhatsApp Image 2025-11-22 at 8.04.36 PM.jpeg

Lanús, flamante campeón de la Sudamericana.

Foto: José Bogado - Última Hora

El Granate ocupa ahora el trono que obtuvo en el 2024 el argentino Racing Club ante otro brasileño, Cruzeiro.

Cabe recordar que Lanús obtuvo su primer trofeo en este certamen en 2013 cuando se impuso a otro brasileño, el Ponte Preta, en una final cuya ida terminó 1-1 en Sao Paulo y en el juego de vuelta la formación argentina se impuso por 2-0 en el estadio Ciudad de Lanús.

La segunda Copa Sudamericana que consigue el Granate, que dirige Mauricio Pellegrino, se dio este sábado tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario y en el alargue, y tras superar 5-4 en los penaltis al Atlético Mineiro, que buscaba su primer trofeo en el certamen y anhelaba darle a su país el sexto título para sus vitrinas.

Brasil es segundo en el palmarés de la Copa Sudamericana con los campeonatos logrados por Athletico Paranaense (2), Internacional, Sao Paulo y Chapecoense.

Ecuador es tercero en el listado de campeones con cuatro títulos, conquistados por Independiente del Valle (2) y Liga de Quito (2).

El palmarés general de campeones lo completan con un trofeo cada uno el Cienciano peruano, el Pachuca mexicano, la Universidad de Chile y el Independiente Santa Fe colombiano.

Como dato curioso, los equipos de Venezuela, Bolivia, Paraguay y Uruguay nunca han ganado esta competencia.

Lanús Atlético Mineiro Copa Sudamericana
