Fútbol Internacional

Lanús se lleva un total de 9,8 millones de dólares

Lanús conquistó su segundo título en la Copa Sudamericana y aseguró un ingreso total de 9.845.000 dólares, que incluye el premio de 6,5 millones de dólares por vencer en la final al Atlético Mineiro, según datos de la Conmebol.

Noviembre 22, 2025 08:25 p. m.
Lanús, un gran campeón.

Foto: José Bogado - Última Hora

El Granate, dirigido por Mauricio Pellegrino, que se impuso en la tanda penaltis 5-4, llegó a esa instancia con ingresos acumulados por 3.345.000 dólares, de los que 900.000 corresponden a su participación en primera fase y 345.000 dólares al “mérito deportivo” al liderar al grupo G, que integraron el brasileño Vasco de Gama, el peruano Melgar y el venezolano Academia Puerto Cabello.

El conjunto argentino, además, sumó 600.000 dólares en octavos de final; otros 700.000 en cuartos y 800.000 más en las semifinales.

La victoria en la final le aseguró el premio de 6,5 millones de dólares, que es medio millón más que la cifra otorgada en 2024 al campeón de entonces, el argentino Racing Club.

Es el segundo título de Lanús en la Copa Sudamericana, tras el logrado en 2013.

En octubre pasado, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó que las cifras de los premios acumulados reflejan el compromiso de la organización “con el fortalecimiento del fútbol sudamericano, a través de una gestión profesional, transparente y que reinvierte en su desarrollo”.

El subcampeón de la Sudamericana 2025, Atlético Mineiro, conducido por Jorge Sampaoli, se ha embolsado un total de 5.730.000 de dólares, de los que 3.730.000 dólares corresponden a la cifra acumulada durante la campaña y dos millones de dólares al premio por el segundo lugar conseguido en la final.

En total, la Copa Sudamericana 2025 pagó a todos los participantes del campeonato una suma de 80.132.000 dólares, según un informe de la Conmebol de octubre pasado.

Fútbol Internacional
Izquierdoz, sobre final con Atlético Mineiro: “Ya hemos sorteado rivales muy importantes”
Carlos Izquierdoz, zaguero de Lanús, se mostró confiado en la antesala del partido ante Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana.
Noviembre 22, 2025 11:23 a. m.
Redacción D10
Fútbol Internacional
Carlos Izquierdoz: “Ya hemos sorteado rivales muy importantes”
Carlos Izquierdoz, zaguero del Lanús, se mostró confiado en la antesala del partido de este sábado ante Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana.
Noviembre 22, 2025 11:20 a. m.
Redacción D10
Fútbol Internacional
Gesto inolvidable de la Fundación Galo
El Atlético Mineiro, a través de su Fundación Galo, visitó la escuela donde estudió Junior Alonso en Ñemby y emocionó a todos los niños.
Noviembre 22, 2025 09:41 a. m.
Redacción D10
Fútbol Internacional
Junior Alonso: “Tenemos la posibilidad de hacer historia”
Junior Alonso, zaguero paraguayo de Atlético Mineiro, reconoció que el partido ante Lanús por la final de la Copa Sudamericana representa para él y para el ‘Galo’ la posibilidad de “hacer historia”.
Noviembre 22, 2025 08:34 a. m.
Redacción D10
Fútbol Internacional
Lanús y Atlético Mineiro definen al nuevo campeón de la Copa Sudamericana
El Lanús argentino y el Atlético Mineiro brasileño chocarán este sábado en el Defensores del Chaco en la final de la Copa Sudamericana.
Noviembre 22, 2025 08:06 a. m.
Redacción D10
Fútbol Internacional
Tras casi dos años, Paul Pogba podría jugar este fin de semana
El nombre del francés Paul Pogba, centrocampista del A.S. Mónaco desde este verano, figura por primera vez en la lista de convocados de su equipo para el choque liguero a domicilio que disputará contra el Rennes, lo que podría significar su vuelta al campo tras la sanción de dos años por dopaje.
Noviembre 21, 2025 03:48 p. m.
Redacción D10
