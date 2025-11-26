Conmebol destaca incremento de premios de la Sudamericana

De acuerdo con una publicación de la Confederación Sudamericana de Fútbol, los premios entregados actualmente para los clubes que jugaron la Copa Sudamericana 2025 alcanzaron los USD 78.775.000.

En 2015, este certamen repartía unos USD 18.490.000. Este incremento representa un crecimiento de 426%, más de cuatro veces el valor distribuido una década atrás.

Este año, el campeón Lanús se embolsó un total de USD 9.845.000, mientras que el Atlético Mineiro se quedó con USD 5.730.00.