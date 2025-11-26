26 nov. 2025
Conmebol destaca incremento de premios de la Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol destacó el incremento de los premios de la Copa Sudamericana con relación a los que se repartía hace 10 años.

Noviembre 26, 2025 05:22 p. m. 
Por Redacción D10
La final de la Copa Sudamericana 2025 se jugó en Paraguay.

Foto: Gentileza - Conmebol

De acuerdo con una publicación de la Confederación Sudamericana de Fútbol, los premios entregados actualmente para los clubes que jugaron la Copa Sudamericana 2025 alcanzaron los USD 78.775.000.

En 2015, este certamen repartía unos USD 18.490.000. Este incremento representa un crecimiento de 426%, más de cuatro veces el valor distribuido una década atrás.

Este año, el campeón Lanús se embolsó un total de USD 9.845.000, mientras que el Atlético Mineiro se quedó con USD 5.730.00.

Redacción D10
