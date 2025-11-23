Mauricio Pellegrino: “Fuimos de menos a más”

Pellegrino, que obtuvo este sábado el primer título de su carrera y fue premiado como el mejor entrenador del torneo, expresó su satisfacción por el triunfo y enfatizó que se trata en primer lugar de un logro de los jugadores y de la institución.

Sobre el partido, reconoció que al ‘Granate’ le “costó mucho generar ocasiones” de gol y que el partido se resolvió por “detalles mínimos”.

Consultado por Atlético Mineiro, expresó que se trató de “un gran adversario” y resaltó el poderío futbolístico y económico de los equipos brasileños, en contraste con el presente del fútbol argentino.

“Hemos sabido competir, estar a la altura, superar obstáculos y rivales de jerarquía”, comentó.

Además, subrayó el gran nivel del portero Nahuel Losada, que dijo fue clave tanto durante el desarrollo del juego como en los penaltis, donde detuvo tres remates.

Por otra parte, el entrenador agradeció a la afición por el esfuerzo que hicieron para viajar hasta Asunción para apoyarlos y aseguró: “Sentimos su energía”

Lanús se impuso este sábado por 5-4 en los penaltis ante Mineiro tras haber empatado 0-0 en el encuentro disputado en la capital paraguaya.

Con este triunfo, el ‘Granate’ consiguió su segunda Copa Sudamericana, tras la obtenida en 2013, y logró cambiar la página luego de haber perdido tres finales internacionales: Recopa 2014, Libertadores 2017 y Sudamericana 2020.