El dolor de Junior Alonso

Destacó el gran partido de sus compañeros en todas las líneas, pero aseguró que fallaron en la efectividad frente a la portería rival.

“Tuvimos controlado el partido durante los 120 minutos, creamos seis o siete ocasiones de gol claras, lastimosamente no pudimos convertir, y llegamos a la hora de los penales y eso lastimosamente depende un poco de la suerte y del mérito también”, dijo.

Reiteró que fueron superiores, pero fue autocrítico al señalar que el fútbol se gana con goles. “Sentimos en el primer tiempo la cancha un poco seca, el cual retardó un poco el juego, pero a pesar de eso tuvimos el control del partido totalmente, creo que fuimos muy superiores, pero si eso no transformás en goles terminás sufriendo”, finalizó el defensor de la Albirroja.