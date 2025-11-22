22 nov. 2025
Copa Sudamericana

Así forma Atlético Mineiro de Junior Alonso

Atlético Mineiro dio a conocer su formación titular con el paraguayo Junior Alonso como titular y capitán del conjunto Galo.

Noviembre 22, 2025 03:59 p. m. • 
Por Redacción D10
G6PF4VWWwAAExTh.jpg

Junior Alonso es titular en Atlético Mineiro.

Queda poco para el inicio del partidazo entre Lanús y Atlético Mineiro y los equipos ya están plenamente confirmados. El cuadro brasileño tiene en su equipo al paraguayo Junior Alonso como máximo referente y capitán.

El once que pone en cancha el técnico argentino Jorge Sampaoli es el siguiente: Everson; Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso y Guilherme Arana; Alan Franco, Igor Gomes, Dudu y Bernard; Rony y Hulk.

El juego está marcado para las 17:00 en el estadio Defensores del Chaco con arbitraje del chileno Piero Maza.

