Así forma Atlético Mineiro de Junior Alonso

Queda poco para el inicio del partidazo entre Lanús y Atlético Mineiro y los equipos ya están plenamente confirmados. El cuadro brasileño tiene en su equipo al paraguayo Junior Alonso como máximo referente y capitán.

El once que pone en cancha el técnico argentino Jorge Sampaoli es el siguiente: Everson; Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso y Guilherme Arana; Alan Franco, Igor Gomes, Dudu y Bernard; Rony y Hulk.

El juego está marcado para las 17:00 en el estadio Defensores del Chaco con arbitraje del chileno Piero Maza.