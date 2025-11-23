22 nov. 2025
Copa Sudamericana

La emoción de José Canale, la muralla del campeón

José Canale, defensor paraguayo campeón con Lanús, se mostró feliz y emocionado tras la obtención del título.

Noviembre 22, 2025 09:29 p. m.
José Canale, defensor paraguayo de Lanús.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

“Es mérito del grupo, este es el fruto del trabajo, estamos felices”, dijo.

Canale fue titular y una de las grandes figuras del equipo campeón, anulando todo el partido al delantero brasileño Hulk, a lo que refirió: “Todos sabemos la calidad y jerarquía que tiene Hulk, pero para nosotros era dejar la vida en cada pelota, más en este partido, y nos salió todo redondo”, agregó.

Por último volvió a destacar la calidad humana de sus compañeros y señaló que fue especial ser campeón en su tierra. “No hay que sacarle mérito al plantel en sí, los compañeros se portaron. Y ser campeón en Paraguay es un condimento especial, estoy muy feliz”.

El zaguero de 29 años, ex Libertad, Nacional y Sol de América de nuestro fútbol, llegó al equipo granate en el 2023. Luego salió a préstamo a México y hoy está de vuelta.

