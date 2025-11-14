14 nov. 2025
Mundial Sub 17

Por otro paso importante

La Selección Paraguaya Sub 17 enfrenta a su similar de Brasil, por la ronda de los 16vos de final de la Copa Mundial juvenil de la categoría que se disputa en Catar. El compromiso se cumplirá en el Aspire Zone de la ciudad de Doha a partir de las 12:45.

Noviembre 14, 2025 07:32 a. m. • 
Por Redacción D10
G5P7RV7XIAAl1ZD.jpeg

Confianza plena. Los paraguayos buscan dar el gran golpe ante Brasil hoy.

La Albirroja quiere dar un paso importante en la competición, dejando atrás a uno de los candidatos, ya que el equipo sudamericano accedió a la fase como líder de zona, luego de conseguir dos triunfos y registrar un empate.

Por su parte, el equipo paraguayo sorteó su serie como uno de los mejores terceros, tras ceder en el estreno frente a Uzbequistán, para luego tumbar a Panamá e igualar sin goles frente a Irlanda.

De ganar el equipo paraguayo medirá en la fase de los octavos de final al ganador del cruce entre Francia vs. Colombia que se cumple también hoy desde las 10:30.

El probable equipo de Paraguay para el duelo ante Brasil sería con: Matías Fernández; Thiago Aranda, Mauro Coronel, Leo Cristaldo y Tobías Acosta; Aldo Sanabria, Thiago Vera, Carlos Franco, Pedro Villalba y Jhosías Campss; Mauricio De Carvalho. DT: Mariano Uglessich.

Otros compromisos por la ronda de los 16vos para hoy son: Zambia vs. Malí, Portugal vs. Bélgica, Suiza vs. Egipto, Argentina vs. México, Irlanda vs. Canadá y Estados Unidos vs. Marruecos.

