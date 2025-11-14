Por otro paso importante

La Albirroja quiere dar un paso importante en la competición, dejando atrás a uno de los candidatos, ya que el equipo sudamericano accedió a la fase como líder de zona, luego de conseguir dos triunfos y registrar un empate.

Por su parte, el equipo paraguayo sorteó su serie como uno de los mejores terceros, tras ceder en el estreno frente a Uzbequistán, para luego tumbar a Panamá e igualar sin goles frente a Irlanda.

De ganar el equipo paraguayo medirá en la fase de los octavos de final al ganador del cruce entre Francia vs. Colombia que se cumple también hoy desde las 10:30.

El probable equipo de Paraguay para el duelo ante Brasil sería con: Matías Fernández; Thiago Aranda, Mauro Coronel, Leo Cristaldo y Tobías Acosta; Aldo Sanabria, Thiago Vera, Carlos Franco, Pedro Villalba y Jhosías Campss; Mauricio De Carvalho. DT: Mariano Uglessich.

Otros compromisos por la ronda de los 16vos para hoy son: Zambia vs. Malí, Portugal vs. Bélgica, Suiza vs. Egipto, Argentina vs. México, Irlanda vs. Canadá y Estados Unidos vs. Marruecos.