07 nov. 2025
Mundial Sub 17

La Albirroja Sub 17 apunta a levantar cabeza en Copa

Paraguay Sub 17 perdió en el debut en la Copa del Mundo ante Uzbekistán por 2-1, por lo que ya trabaja pensando en el juego ante Panamá, que será mañana desde las 12:15.

Noviembre 07, 2025 07:22 a. m. • 
Por Redacción D10
paraguay japon_64041916.jpg

Intenso. Alan Ledesma (8) marcó un gol en el estreno.

El equipo albirrojo busca levantar cabeza, apuntando a conseguir su clasificación en el torneo a la ronda de los 16vos de final, etapa que se disputará por primera vez en un certamen de la FIFA.

Analizando lo que dejó el debut en la competencia, el entrenador de la Albirroja Mariano Uglesich apuntó: “Perdimos en nuestro debut, hay cosas que tenemos que revisar. No pudimos hacer pie en todo el primer tiempo, no estuvimos bien, no estuvimos finos. En el segundo tiempo de por ahí con empuje pudimos haber igualado el partido pero no nos alcanzó”.

El estratega fue claro al remarcar: “No hicimos el partido esperado. Ellos son un equipo que hace muy bien lo que planean, vienen de hacer una gran Copa Asia, donde fueron campeones”.

Por su parte, Alan Ledesma, autor del único gol ante Uzbekistán apuntó: “Fue un partido difícil en el debut, buscamos hacer nuestro juego. En el primer tiempo no se dio lo que quisimos hacer, reaccionamos tarde por eso no pudimos sacar el resultado”, agregando: “Queda trabajar y mirar para adelante, tenemos dos finales y dependemos de nosotros para seguir en carrera en este Mundial”.

Redacción D10
