La Albirroja Sub 17 apunta a levantar cabeza en Copa

El equipo albirrojo busca levantar cabeza, apuntando a conseguir su clasificación en el torneo a la ronda de los 16vos de final, etapa que se disputará por primera vez en un certamen de la FIFA.

Analizando lo que dejó el debut en la competencia, el entrenador de la Albirroja Mariano Uglesich apuntó: “Perdimos en nuestro debut, hay cosas que tenemos que revisar. No pudimos hacer pie en todo el primer tiempo, no estuvimos bien, no estuvimos finos. En el segundo tiempo de por ahí con empuje pudimos haber igualado el partido pero no nos alcanzó”.

El estratega fue claro al remarcar: “No hicimos el partido esperado. Ellos son un equipo que hace muy bien lo que planean, vienen de hacer una gran Copa Asia, donde fueron campeones”.

Por su parte, Alan Ledesma, autor del único gol ante Uzbekistán apuntó: “Fue un partido difícil en el debut, buscamos hacer nuestro juego. En el primer tiempo no se dio lo que quisimos hacer, reaccionamos tarde por eso no pudimos sacar el resultado”, agregando: “Queda trabajar y mirar para adelante, tenemos dos finales y dependemos de nosotros para seguir en carrera en este Mundial”.