11 nov. 2025
Mundial Sub 17

Brasil-Paraguay, duelo de dieciseisavos de final

Argentina contra México, Brasil ante Paraguay y el Francia-Colombia serán algunos de los duelos destacados de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial sub-17 masculino de fútbol de Catar, que comienza este viernes tras el cierre de la fase de grupos.

Noviembre 11, 2025 05:16 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay Sub 17

La Selección Paraguaya Sub 17 igualó sin goles ante Irlanda.

Foto: Gentileza - Albirroja

Las selecciones de Burkina Faso, Uganda, Mali y México fueron las últimas en clasificarse en una jornada en la que 16 quedaron eliminadas y 32 confirmaron su pase a la primera ronda eliminatoria.

Dicha ronda de dieciseisavos dejó en el mismo lado del cuadro a Argentina, México, Brasil, Paraguay, Colombia y Francia (vigente subcampeona).

Argentinos, brasileños y franceses se clasificaron como primeros de grupo, la selección colombiana como segunda y Paraguay y México entre las ocho mejores terceras.

También destacan los encuentros entre Alemania, vigente campeona (2023), y Burkina Faso, así como el Venezuela-Corea del Sur y el Portugal-Bélgica.

Las que se quedaron en el camino tras la fase de grupos son: Bolivia, Nueva Caledonia, Emiratos Árabes Unidos, Fiyi, Haití, Costa de Marfil, El Salvador, Honduras, Tayikistán, Panamá, Chile y Nueva Zelanda (cuartas de grupo); Arabia Saudí, Indonesia, Catar y Costa Rica (peores terceras).

La primera fase concluyó con tres máximos goleadores, todos con 4 tantos: el italiano Samuele Inacio, el belga Rene Mitongo y el checo Vit Skrkon.

Enfrentamientos dieciseisavos de final:

Argentina-México

Portugal-Bélgica

Suiza-Egipto

Irlanda-Canadá

Estados Unidos-Marruecos

Zambia-Mali

Brasil-Paraguay

Francia-Colombia

Austria-Túnez

Corea del Norte-Inglaterra

Venezuela-Corea del Sur

Japón-Sudáfrica

Italia-República Checa

Croacia-Uzbekistán

Senegal-Uganda

Alemania-Burkina Faso.

Selección Paraguaya Sub 17 Albirroja Sub 17 Mundial Sub 17
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G4_sxQAXQAEJkER.jpeg
Mundial Sub 17
Uzbekistán sorprende a Paraguay
La Albirroja tuvo un duro traspié en su estreno en el Mundial Sub 17 al caer por 2-1 frente a Uzbekistán.
Noviembre 05, 2025 11:59 a. m.
 · 
Redacción D10
G47dmAoWgAAiA2p.jpeg
Mundial Sub 17
Paraguay debuta ante Uzbekistán
Noviembre 05, 2025 07:34 a. m.
 · 
Redacción D10
G42LreBWwAEbGWN.jpeg
Mundial Sub 17
La Sub 17 apunta al debut mundialista
Enfocados en el estreno mundialista, la Selección Paraguaya Sub 17 ultima detalles en la ciudad de Doha, en Catar, sede de la cita ecuménica, que por primera vez reúne a 48 selecciones.
Noviembre 04, 2025 07:26 a. m.
 · 
Redacción D10
belgiva.jpg
Mundial Sub 17
Argentina remonta y debuta con victoria ante Bélgica en el Mundial
La selección argentina debutó con victoria ante Bélgica, 3-2, este lunes, y sumó sus primeros puntos en el Mundial Sub 17 de fútbol después de una gran remontada en la segunda parta ante uno de los rivales más fuertes del grupo D.
Noviembre 03, 2025 04:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Brasil.jpg
Mundial Sub 17
Brasil acaba con la resistencia canadiense en los penales
Brasil accedió a las semifinales del Mundial Sub 17 tras vencer en los penaltis (5-4) a una aguerrida y rocosa Canadá, en un encuentro de cuartos de final que se decidió en es instancia tras el empate 0-0 en el tiempo reglamentario.
Noviembre 01, 2025 03:14 p. m.
 · 
Redacción D10
paraguay sub 17_63907996.jpg
Mundial Sub 17
Última prueba de la Albirroja antes del inicio del Mundial
La Selección Paraguaya Masculina Sub 17 se pone a punto para afrontar la Copa del Mundo de la categoría que se cumplirá en Catar.
Octubre 30, 2025 07:49 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más