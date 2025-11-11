Por otro paso en la Copa del Mundo

El compromiso será desde las 10:30 en la cancha 5 del Aspire Zone, en la cuidad de Doha y el equipo guaraní necesita ganar para asegurar su clasificación a la siguiente etapa del torneo o de un empate para pugnar por uno de los cupos como uno de los mejores terceros, de cara a la ronda de los 16vos de final, formato implementado por primera vez en un torneo FIFA y que será el que se utilizará en el Mundial 2026.

FORMATO A SEGUIR. Los 32 equipos clasificados saldrán de los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros, con la disputa últimos partidos de las zonas I, J, K y L, conociéndose así como quedarán las llaves. En el caso de Paraguay, si queda en la primera o segunda posición se enfrentará con el primero o segundo del Grupo K. En el caso de que quede en tercer lugar, dependería de la posición final entre los 8 para saber su rival.

Tras los juegos se llevará a cabo una reunión técnica protocolar de los emparejamientos de los dieciseisavos de final del torneo, con los entrenadores y capitanes de los 32 equipos clasificados, en el Salón de Jugadores, dentro del Complejo Aspire.