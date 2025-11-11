11 nov. 2025
Mundial Sub 17

Por otro paso en la Copa del Mundo

La Selección Paraguaya de Fútbol Sub 17 choca hoy contra Irlanda por la tercera fecha del Grupo J, de la Copa Mundial juvenil que se disputa en Catar.

Noviembre 11, 2025 07:30 a. m. • 
Por Redacción D10
Clave. Paraguay venció en la ronda anterior a Panamá y hoy busca dar el salto en la siguiente ronda del certamen.

El compromiso será desde las 10:30 en la cancha 5 del Aspire Zone, en la cuidad de Doha y el equipo guaraní necesita ganar para asegurar su clasificación a la siguiente etapa del torneo o de un empate para pugnar por uno de los cupos como uno de los mejores terceros, de cara a la ronda de los 16vos de final, formato implementado por primera vez en un torneo FIFA y que será el que se utilizará en el Mundial 2026.

FORMATO A SEGUIR. Los 32 equipos clasificados saldrán de los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros, con la disputa últimos partidos de las zonas I, J, K y L, conociéndose así como quedarán las llaves. En el caso de Paraguay, si queda en la primera o segunda posición se enfrentará con el primero o segundo del Grupo K. En el caso de que quede en tercer lugar, dependería de la posición final entre los 8 para saber su rival.

Tras los juegos se llevará a cabo una reunión técnica protocolar de los emparejamientos de los dieciseisavos de final del torneo, con los entrenadores y capitanes de los 32 equipos clasificados, en el Salón de Jugadores, dentro del Complejo Aspire.

Redacción D10
