La Selección Paraguaya Sub 17 apunta a su compromiso por la ronda de 16vos de final de la Copa Mundial juvenil que se disputa en Catar.

El equipo albirrojo avanzó como uno de los mejores terceros y chocará contra Brasil, líder de su zona.

En charla con Urbana al Máximo (106.9 FM) Elvio Paolorosso, coordinador general de las formativas de la Albirroja, expuso: “Se viene un rival duro, que es una potencia, pero esperamos superar a Brasil, estamos apuntando a ello y si bien yo hubiese preferido jugar con una potencia europea, tenemos lo necesario como para vencer al rival de turno porque queremos sumar en experiencia”.

Analizando el momento de Paraguay en el torneo, el profesional reflexionó: “Siempre se valora el resultado, es algo que importa y mucho, pero en este tipo de categorías tiene una relevancia superior lo formativo, y estamos teniendo un importante proceso evolutivo”, remarcando con relación al equipo nacional con otras selecciones: “Nuestros chicos no tienen muchos roces con europeos y yo quiero que los chicos tengan esos roces; es bueno por ello ir enfrentando a rivales de mayor peso en su estructura o historial, que brinden nuevas experiencias”.

Con respecto al grupo, Paolorosso expuso que la labor de toda la estructura en juveniles tiene un importante proceso que desembocó en la participación mundialista: “Hablamos constantemente con los futbolistas, ya sea a nivel grupal o individual. El trabajo físico es muy bueno, eso se reflejó en los partidos de alta intensidad, así que llegamos de la mejor manera, entusiasmados y con las expectativas altas de hacer un buen papel”.

El grupo está fortalecido, por lo que el profesional también informó: “No tenemos lesionados y todos están corriendo con una intensidad admirable, van de menos a más y eso se notó hasta el momento en el rendimiento”.