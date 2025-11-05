05 nov. 2025
Mundial Sub 17

Una permisiva Panamá es goleada por Irlanda

La selección panameña de fútbol perdió este miércoles 4-1 ante Irlanda en su estreno en la Copa del Mundo sub-17 disputado en Catar, en un choque en el que los del argentino Leonardo Pipino se mostraron poco contundentes en ambas áreas.

Noviembre 05, 2025 12:34 p. m. • 
Por Redacción D10
Irlanda Panamá

Panamá será el segundo rival de Paraguay en este Mundial.

Foto: Gentileza - Irlanda

El conjunto americano fue muy inferior en el primer tiempo, incapaz de crear ocasiones y concediendo muchas en área propia. En el minuto 17, el irlandés Jaden Umeh, uno de los mejores del partido, entró sin oposición hasta el área pequeña en un saque de esquina y cabeceó a la red para marcar el 1-0.

Continuaba teniendo problemas a balón parado Panamá, que salvó sobre la línea otro remate de cabeza de los británicos. Casi acto seguido, Irlanda construyó una nueva jugada para que Kian McMahon-Brown marcase el 2-0 en el minuto 35.

Panamá trato de amenazar la portería irlandesa, pero dejaba muchos espacios a la contra. Otro centro lateral desde el flanco izquierdo acabó en la cabeza de Michael Noonan, que sólo tuvo que empujar el balón, 3-0 (min.58).

Sólo tres minutos después, un saque de esquina a favor de los panameños se convirtió en una contra irlandesa que, de nuevo, aprovecharon la permisividad de la defensa para materializar el 4-0 (Max Kovalevskis; min.61).

Pudo maquillar el resultado Panamá a diez minutos del final después de una excelente acción individual de Abraham Salinas y en otra de Josef Pacheco con disparo cruzado, pero a ambos les faltó precisión. Sí lo hizo Moisés Richards, que marcó el gol de la honra para ‘Los Canaleros’ en el minuto 89.

Así, Irlanda se posiciona en lo más alto del grupo J, mientras que Panamá tendrá que esperar para intentar sumar sus primeros puntos.

Mundial Sub 17
Redacción D10
