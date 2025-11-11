11 nov. 2025
Mundial Sub 17

Paraguay empata y avanza en el Mundial

La Selección Paraguaya Sub 17 igualó sin goles con Irlanda y sacó boleto para los dieciseisavos del Mundial.

Noviembre 11, 2025 12:26 p. m. • 
Por Redacción D10
G5e7EdRWEAADS_a.jpeg

Carlos Franco disputa el balón con Victor Ozhianvuna.

Foto: Prensa - Albirroja

Paraguay tuvo un complicado partido, pero consiguió frente a Irlanda el resultado que lo depositaba en la siguiente ronda del Mundial Sub 17 que se disputa en Catar. El empate sin goles permitió a la albirroja alcanzar 4 unidades en el Grupo J y clasificar como uno de los terceros.

EL PARTIDO. La Albirroja tuvo buenas insinuaciones en esos primeros minutos, aunque el denominador común fue la falta de precisión en ambos equipos. El conjunto de Uglessich intentó mucho por el costado derecho, con la velocidad de Villalba, aunque sin lograr sacar partido a las acciones.

La jugada más importante en la etapa para la Albirroja se dio sobre los 25 minutos cuando un centro desde la izquierda fue mal despejado por Víctor Ozhianvuna que prácticamente le cede un pase a Mauricio De Carvalho que se acomoda y saca un disparo que pasa cerca del poste derecho.

Paraguay recuperaba el balón, pero no conseguía sacarle provecho a las contras. La mayoría de los pases eran demasiado largos o equivocados, por lo que el ataque paraguayo fue muy pobre.

Sobre la recta final del primer tiempo, Irlanda tuvo sus dos mejores chances de gol, cuando un buen balón fue filtrado para Jaden Umeh que define bien, pero mejor fue la reacción del golero Matías Fernández para impedir el primero. Luego, Grady McDonnell se metió con espacios y remató mal frente a la portería.

Para el complemento, Uglessich mandó a Buhring y Ojeda al campo,tratando de darle algo más de fuerza al ataque. Precisamente Buhring no pudo aprovechar un mal pase retrasado, iba de cara al gol, pero picó largo permitiendo la reacción del golero rival.

Sobre los 51’ Carlos Franco tuvo otra acción dentro del área, conexión con Villalba que le devuelve el balón, engancha y remata al arco que encuentra la marca irlandesa.

En el tramo final, Irlanda se animó más, adelantó sus líneas para ganar el encuentro, mientras que Paraguay se defendía con todo, aunque cada vez más metido dentro de su campo.

Al final, pese a la insistencia europea, el marcador no se movió y Paraguay se metió en la siguiente ronda del campeonato del mundo de esta categoría.

Mundial Sub 17 Paraguay Irlanda
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G47dmAoWgAAiA2p.jpeg
Mundial Sub 17
Paraguay debuta ante Uzbekistán
Noviembre 05, 2025 07:34 a. m.
 · 
Redacción D10
G42LreBWwAEbGWN.jpeg
Mundial Sub 17
La Sub 17 apunta al debut mundialista
Enfocados en el estreno mundialista, la Selección Paraguaya Sub 17 ultima detalles en la ciudad de Doha, en Catar, sede de la cita ecuménica, que por primera vez reúne a 48 selecciones.
Noviembre 04, 2025 07:26 a. m.
 · 
Redacción D10
belgiva.jpg
Mundial Sub 17
Argentina remonta y debuta con victoria ante Bélgica en el Mundial
La selección argentina debutó con victoria ante Bélgica, 3-2, este lunes, y sumó sus primeros puntos en el Mundial Sub 17 de fútbol después de una gran remontada en la segunda parta ante uno de los rivales más fuertes del grupo D.
Noviembre 03, 2025 04:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Brasil.jpg
Mundial Sub 17
Brasil acaba con la resistencia canadiense en los penales
Brasil accedió a las semifinales del Mundial Sub 17 tras vencer en los penaltis (5-4) a una aguerrida y rocosa Canadá, en un encuentro de cuartos de final que se decidió en es instancia tras el empate 0-0 en el tiempo reglamentario.
Noviembre 01, 2025 03:14 p. m.
 · 
Redacción D10
paraguay sub 17_63907996.jpg
Mundial Sub 17
Última prueba de la Albirroja antes del inicio del Mundial
La Selección Paraguaya Masculina Sub 17 se pone a punto para afrontar la Copa del Mundo de la categoría que se cumplirá en Catar.
Octubre 30, 2025 07:49 a. m.
 · 
Redacción D10
paraguay sub 17_63886994.jpg
Mundial Sub 17
Paraguay busca histórico pase a los cuartos de final
La Selección Paraguaya Femenina Sub 17 choca hoy con México por los octavos de final del Mundial, en el Football Academy Mahammed VI de la ciudad de Salé, Marruecos, a partir de las 12:30.
Octubre 29, 2025 08:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más