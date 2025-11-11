Paraguay empata y avanza en el Mundial

Paraguay tuvo un complicado partido, pero consiguió frente a Irlanda el resultado que lo depositaba en la siguiente ronda del Mundial Sub 17 que se disputa en Catar. El empate sin goles permitió a la albirroja alcanzar 4 unidades en el Grupo J y clasificar como uno de los terceros.

EL PARTIDO. La Albirroja tuvo buenas insinuaciones en esos primeros minutos, aunque el denominador común fue la falta de precisión en ambos equipos. El conjunto de Uglessich intentó mucho por el costado derecho, con la velocidad de Villalba, aunque sin lograr sacar partido a las acciones.

La jugada más importante en la etapa para la Albirroja se dio sobre los 25 minutos cuando un centro desde la izquierda fue mal despejado por Víctor Ozhianvuna que prácticamente le cede un pase a Mauricio De Carvalho que se acomoda y saca un disparo que pasa cerca del poste derecho.

Paraguay recuperaba el balón, pero no conseguía sacarle provecho a las contras. La mayoría de los pases eran demasiado largos o equivocados, por lo que el ataque paraguayo fue muy pobre.

Sobre la recta final del primer tiempo, Irlanda tuvo sus dos mejores chances de gol, cuando un buen balón fue filtrado para Jaden Umeh que define bien, pero mejor fue la reacción del golero Matías Fernández para impedir el primero. Luego, Grady McDonnell se metió con espacios y remató mal frente a la portería.

Para el complemento, Uglessich mandó a Buhring y Ojeda al campo,tratando de darle algo más de fuerza al ataque. Precisamente Buhring no pudo aprovechar un mal pase retrasado, iba de cara al gol, pero picó largo permitiendo la reacción del golero rival.

Sobre los 51’ Carlos Franco tuvo otra acción dentro del área, conexión con Villalba que le devuelve el balón, engancha y remata al arco que encuentra la marca irlandesa.

En el tramo final, Irlanda se animó más, adelantó sus líneas para ganar el encuentro, mientras que Paraguay se defendía con todo, aunque cada vez más metido dentro de su campo.

Al final, pese a la insistencia europea, el marcador no se movió y Paraguay se metió en la siguiente ronda del campeonato del mundo de esta categoría.

