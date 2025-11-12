Paraguay vs. Brasil, por los dieciseisavos del Mundial Sub-17: ¿Cuándo y a qué hora juegan?

La Selección Paraguaya Sub 17 chocará con Brasil, el viernes por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo de la categoría que se desarrolla en Catar.

El encuentro arrancará a las 12:45 de Paraguay y lo transmitirá en vivo GEN y El Trece. La Albirroja avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial al quedar en la tercera posición del Grupo J, con cuatro unidades, por detrás de Irlanda (7) y Uzbekistán (6).

Brasil, por su parte lideró el Grupo H, con dos victorias y un empate. El ganador de esta llave se las verá con el vencedor del Francia vs. Colombia.