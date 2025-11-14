Paraguay huye de la victoria y se elimina del Mundial Sub 17

A Paraguay le sonrió el trámite del juego prácticamente de entrada, ya que desde los 8’ minutos jugó con superioridad numérica por la expulsión de Vitor. El defensa brasileño vio la roja por conducta violenta segundos previos a la ejecución de un tiro libre ofensivo a favor de su equipo.

A pesar de esto, Brasil dominó el encuentro y creó las mejores situaciones. Prácticamente no sintió el hombre menos. El portero Matías Fernández intervino en varias acciones para mantener el cero en la portería albirroja.

En los primeros 45 minutos fue muy floja la propuesta guaraní y esto lo arrastró al segundo tiempo. No obstante, de pelota parada, Paraguay sacudió la tranquilidad rival a los 59’, cuando Thiago Aranda estrelló un frentazo contra el travesaño.

La Canarinha sacudió las redes a los 61’, pero no subió al marcador por una posición adelantada. Mauro Coronel, a los 74’, envió un cabezazo que pasó cerca de la portería brasileña. Las dos mejores acciones llegaron a través del balón detenido, indicando que tal vez era el camino para dañar.

Antes del pitazo final, la última y la más clara fue para la Albirroja. Durante el tercer minuto de adición, José Buhring se metió al área y definió al cuerpo del arquero João Pedro.

Desde los 12 pasos, Paraguay tampoco administró el tiro malogrado por Luis Eduardo, el primero de su selección y el segundo de la tanda. Para la Albirroja anotaron Alan Ledesma, Pedro Villalba, Milan Freyres y Mauro Coronel. Jhosias Campss fue el encargado del cuarto remate nacional, pero João Pedro lo detuvo.

Tiago, Zé Lucas, Kayke Santos, Pietro Tavares marcaron para la Canarinha en la tanda normal. Ya en la muerte súbita, João Pedro desvió el remate de Leo Cristaldo, pero Arthur Ryan desperdició el suyo y le siguió dando vida a Paraguay. No obstante, João Pedro agigantó su figura al pararle a José Buhring y Luis Felipe puso el 5-4 que decretó el triunfo de Brasil.

Paraguay no aprovechó las varias situaciones que se le presentaron durante el partido, y también durante la tanda, para pasar de ronda y ahora llora la eliminación dejando una pobre imagen. En la siguiente fase, Brasil chocará con Francia.