Uzbekistán sorprende a Paraguay

La Selección Paraguaya Sub 17 tuvo un paso en falso en su estreno mundialista en Catar, al caer por el marcador de 2-1 frente a Uzbekistán en el Grupo J. El elenco paraguayo se vio superado en todas las facetas y reaccionó muy tarde, recién tras el penal anotado sobre el final por Alan Ledesma.

EL PARTIDO. Los asiáticos mostraron mucho orden y velocidad, lo que de entrada se presentó como una complicación para los albirrojos. El equipo de Uglessich se sintió incómodo durante gran parte de la etapa y desconectado con la línea ofensiva.

Sobre los 24 minutos se produce el quiebre en el encuentro cuando una rápida ofensiva uzbeka permite que Azizbek Abdumuminov reciba el balón cerca del área y saque un disparo fuerte que resulta inatajable para el golero paraguayo.

Paraguay recién a los 35’ tuvo una presencia importante en ofensiva con Alan Ledesma, que se sacó la marca y prefirió el remate al arco antes que asistir a los compañeros.

Antes del cierre de la primera etapa, la albirroja vuelve a equivocarse al intentar salir, Musakhanov aprovecha para meterse por la derecha y manda el centro para atrás en donde Abdumuminov conecta de forma magistral para establecer el 2-0 en el encuentro.

Paraguay con los cambios, tuvo otra actitud en el complemento. Uglessich mandó al campo a Buhring y Campss por Franco y Almada respectivamente, saliendo a buscar el tanto rápido para volver a meterse en el lance. Sin embargo, las imprecisiones, el apuro y el nerviosismo fueron factores comunes en el elenco paraguayo.

Sobre el final del partido, Muradov le comete un penal a Freyres que el juez, tras el llamado del VAR, termina sancionando penal. Alan Ledesma se encargó de la falta y con tiro fuerte al medio consiguió hacer el descuento. El gol encendió al equipo que salió al ataque, pero le faltó tranquilidad para aprovechar la situaciones que se presentaron.

Mucho por corregir en la Albirroja que volverá a presentarse el sábado 8 de noviembre, a las 12.15, para enfrentar a Panamá que por este mismo grupo cayó por 4-1 frente a Irlanda.