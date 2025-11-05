05 nov. 2025
Mundial Sub 17

Uzbekistán sorprende a Paraguay

La Albirroja tuvo un duro traspié en su estreno en el Mundial Sub 17 al caer por 2-1 frente a Uzbekistán.

Noviembre 05, 2025 11:59 a. m. • 
Por Redacción D10
G4_sxQAXQAEJkER.jpeg

Paso en falso. La Albirroja cayó en su debut en el Mundial.

Fuente: Prensa - Albirroja

La Selección Paraguaya Sub 17 tuvo un paso en falso en su estreno mundialista en Catar, al caer por el marcador de 2-1 frente a Uzbekistán en el Grupo J. El elenco paraguayo se vio superado en todas las facetas y reaccionó muy tarde, recién tras el penal anotado sobre el final por Alan Ledesma.

EL PARTIDO. Los asiáticos mostraron mucho orden y velocidad, lo que de entrada se presentó como una complicación para los albirrojos. El equipo de Uglessich se sintió incómodo durante gran parte de la etapa y desconectado con la línea ofensiva.

Sobre los 24 minutos se produce el quiebre en el encuentro cuando una rápida ofensiva uzbeka permite que Azizbek Abdumuminov reciba el balón cerca del área y saque un disparo fuerte que resulta inatajable para el golero paraguayo.

Paraguay recién a los 35’ tuvo una presencia importante en ofensiva con Alan Ledesma, que se sacó la marca y prefirió el remate al arco antes que asistir a los compañeros.

Antes del cierre de la primera etapa, la albirroja vuelve a equivocarse al intentar salir, Musakhanov aprovecha para meterse por la derecha y manda el centro para atrás en donde Abdumuminov conecta de forma magistral para establecer el 2-0 en el encuentro.

Paraguay con los cambios, tuvo otra actitud en el complemento. Uglessich mandó al campo a Buhring y Campss por Franco y Almada respectivamente, saliendo a buscar el tanto rápido para volver a meterse en el lance. Sin embargo, las imprecisiones, el apuro y el nerviosismo fueron factores comunes en el elenco paraguayo.

Sobre el final del partido, Muradov le comete un penal a Freyres que el juez, tras el llamado del VAR, termina sancionando penal. Alan Ledesma se encargó de la falta y con tiro fuerte al medio consiguió hacer el descuento. El gol encendió al equipo que salió al ataque, pero le faltó tranquilidad para aprovechar la situaciones que se presentaron.

Mucho por corregir en la Albirroja que volverá a presentarse el sábado 8 de noviembre, a las 12.15, para enfrentar a Panamá que por este mismo grupo cayó por 4-1 frente a Irlanda.

Selección Paraguaya Mundial Sub 17 Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
paraguay sub 17_63886994.jpg
Mundial Sub 17
Paraguay busca histórico pase a los cuartos de final
La Selección Paraguaya Femenina Sub 17 choca hoy con México por los octavos de final del Mundial, en el Football Academy Mahammed VI de la ciudad de Salé, Marruecos, a partir de las 12:30.
Octubre 29, 2025 08:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay sub 17
Mundial Sub 17
La Albirroja Sub 17 se consolida en la previa
El equipo juvenil superó a Uganda por 3-2, en su segundo amistoso de cara al Mundial de Catar.
Octubre 28, 2025 04:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Brasil
Mundial Sub 17
Brasil ya está en cuartos
La selección brasileña venció este martes 3-0 a China en los octavos de final del Mundial de fútbol sub-17 femenino, en un encuentro en el que perdió por lesión a su máxima goleadora, Giovanna Waksman, cuya participación queda en el aire para el resto del torneo.
Octubre 28, 2025 03:20 p. m.
 · 
Redacción D10
paraguay femenino Sub 17_63859501.jpg
Mundial Sub 17
Preparadas para seguir rompiendo sus marcas
La Selección Paraguaya Femenina Sub 17 se prepara para enfrentar mañana a México, por los octavos de final del Mundial de la categoría que se cumple en Marruecos.
Octubre 28, 2025 08:06 a. m.
 · 
Redacción D10
G35RElFXwAEJclT.jpeg
Mundial Sub 17
Las chicas disfrutan del momento
Octubre 24, 2025 07:56 a. m.
 · 
Redacción D10
cristóval cardenal.jpg
Mundial Sub 17
El cardenal Cristóbal López vibra con los goles de Claudia Martínez
El cardenal Cristóbal López Romero, español nacionalizado paraguayo, vibró con los goles de la Albirroja Sub 17, en Marruecos.
Octubre 22, 2025 09:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más