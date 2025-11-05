Elvio Paolorosso: “Vamos a levantar en lo anímico”

La Selección Paraguaya Sub 17 cayó en su debut mundialista por 2-1 ante Uzbekistan y el coordinador de las selecciones juveniles de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Elvio Paolorosso, opinó al respecto.

“Vamos a levantar en lo anímico y está bien que les duela un poquito”, señaló en charla para el programa Fútbol a lo Grande. Recordó que se hizo “una pretemporada muy buena, ganamos tres partidos, el equipo estaba muy bien, pero hay que ponerse en la mente de los chicos: un mundial, la presión que significa”.

“El error nuestro estuvo en el primer tiempo, donde fuimos un equipo desconocido. Ya en el segundo merecimos mejor suerte, contabilizamos cuatro o cinco situaciones para poder empatar el partido, lo que nos deja tranquilo pensando en lo que viene”, apuntó.

“Tenemos tanto énfasis en querer dejar bien a Paraguay, al país, estamos en el plano internacional después de mucho tiempo y cuando viene una derrota como esta duele”, lamentó. El siguiente compromiso de la Albirroja Sub 17 será frente a Panamá el 8 de noviembre.

