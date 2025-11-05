05 nov. 2025
Mundial Sub 17

Elvio Paolorosso: “Vamos a levantar en lo anímico”

El coordinador de las selecciones juveniles de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Elvio Paolorosso, quiere voltear la página de la Albirroja Sub 17 de inmediato para el segundo encuentro: “Vamos a levantar en lo anímico”.

Noviembre 05, 2025 
Por Redacción D10
Paraguay Sub 17

La Albirroja Sub 17 buscará reponerse en el segundo encuentro.

Foto: Gentileza - Albirroja

La Selección Paraguaya Sub 17 cayó en su debut mundialista por 2-1 ante Uzbekistan y el coordinador de las selecciones juveniles de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Elvio Paolorosso, opinó al respecto.

“Vamos a levantar en lo anímico y está bien que les duela un poquito”, señaló en charla para el programa Fútbol a lo Grande. Recordó que se hizo “una pretemporada muy buena, ganamos tres partidos, el equipo estaba muy bien, pero hay que ponerse en la mente de los chicos: un mundial, la presión que significa”.

“El error nuestro estuvo en el primer tiempo, donde fuimos un equipo desconocido. Ya en el segundo merecimos mejor suerte, contabilizamos cuatro o cinco situaciones para poder empatar el partido, lo que nos deja tranquilo pensando en lo que viene”, apuntó.

“Tenemos tanto énfasis en querer dejar bien a Paraguay, al país, estamos en el plano internacional después de mucho tiempo y cuando viene una derrota como esta duele”, lamentó. El siguiente compromiso de la Albirroja Sub 17 será frente a Panamá el 8 de noviembre.

Más contenido de esta sección
Brasil.jpg
Mundial Sub 17
Brasil acaba con la resistencia canadiense en los penales
Brasil accedió a las semifinales del Mundial Sub 17 tras vencer en los penaltis (5-4) a una aguerrida y rocosa Canadá, en un encuentro de cuartos de final que se decidió en es instancia tras el empate 0-0 en el tiempo reglamentario.
Noviembre 01, 2025 03:14 p. m.
 · 
Redacción D10
paraguay sub 17_63907996.jpg
Mundial Sub 17
Última prueba de la Albirroja antes del inicio del Mundial
La Selección Paraguaya Masculina Sub 17 se pone a punto para afrontar la Copa del Mundo de la categoría que se cumplirá en Catar.
Octubre 30, 2025 07:49 a. m.
 · 
Redacción D10
paraguay sub 17_63886994.jpg
Mundial Sub 17
Paraguay busca histórico pase a los cuartos de final
La Selección Paraguaya Femenina Sub 17 choca hoy con México por los octavos de final del Mundial, en el Football Academy Mahammed VI de la ciudad de Salé, Marruecos, a partir de las 12:30.
Octubre 29, 2025 08:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay sub 17
Mundial Sub 17
La Albirroja Sub 17 se consolida en la previa
El equipo juvenil superó a Uganda por 3-2, en su segundo amistoso de cara al Mundial de Catar.
Octubre 28, 2025 04:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Brasil
Mundial Sub 17
Brasil ya está en cuartos
La selección brasileña venció este martes 3-0 a China en los octavos de final del Mundial de fútbol sub-17 femenino, en un encuentro en el que perdió por lesión a su máxima goleadora, Giovanna Waksman, cuya participación queda en el aire para el resto del torneo.
Octubre 28, 2025 03:20 p. m.
 · 
Redacción D10
paraguay femenino Sub 17_63859501.jpg
Mundial Sub 17
Preparadas para seguir rompiendo sus marcas
La Selección Paraguaya Femenina Sub 17 se prepara para enfrentar mañana a México, por los octavos de final del Mundial de la categoría que se cumple en Marruecos.
Octubre 28, 2025 08:06 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más