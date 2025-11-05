Elvio Paolorosso: “Vamos a levantar en lo anímico”
El coordinador de las selecciones juveniles de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Elvio Paolorosso, quiere voltear la página de la Albirroja Sub 17 de inmediato para el segundo encuentro: “Vamos a levantar en lo anímico”.
La Selección Paraguaya Sub 17 cayó en su debut mundialista por 2-1 ante Uzbekistan y el coordinador de las selecciones juveniles de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Elvio Paolorosso, opinó al respecto.
“Vamos a levantar en lo anímico y está bien que les duela un poquito”, señaló en charla para el programa Fútbol a lo Grande. Recordó que se hizo “una pretemporada muy buena, ganamos tres partidos, el equipo estaba muy bien, pero hay que ponerse en la mente de los chicos: un mundial, la presión que significa”.
“El error nuestro estuvo en el primer tiempo, donde fuimos un equipo desconocido. Ya en el segundo merecimos mejor suerte, contabilizamos cuatro o cinco situaciones para poder empatar el partido, lo que nos deja tranquilo pensando en lo que viene”, apuntó.
“Tenemos tanto énfasis en querer dejar bien a Paraguay, al país, estamos en el plano internacional después de mucho tiempo y cuando viene una derrota como esta duele”, lamentó. El siguiente compromiso de la Albirroja Sub 17 será frente a Panamá el 8 de noviembre.