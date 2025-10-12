Nacional y Luqueño bajan el telón de la fecha 16

La fecha 16 del torneo Clausura se cierra en el estadio Arsenio Erico en barrio Obrero con el compromiso entre Nacional y Sportivo Luqueño a partir de las 20:00.

Nacional buscará una nueva victoria para volver a meterse en la zona alta en busca del título del torneo Clausura. En frente estará Luqueño que viene con una enorme crisis con seis derrotas de manera consecutiva pero con el estreno de Lucas Barrios como entrenador principal.



Detalles del partido:

Nacional vs. Luqueño

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 20:00.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Julio Aranda y Luis Onieva.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Milciades Saldívar.