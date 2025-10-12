Menú
Torneo Clausura
Nacional vs. Luqueño: Paso a paso
Nacional y Sportivo Luqueño cierran la fecha 16 del torneo Clausura en el estadio Arsenio Erico en Barrio Obrero.
Octubre 12, 2025 07:58 p. m.
Por
Redacción D10
Nacional y Luqueño se ven las caras en el estadio Arsenio Erico.
Nacional
Luqueño
Torneo Clausura
Redacción D10
Torneo Clausura
Tembetary vs. Libertad: Paso a paso
Tembetary recibe a Libertad por la fecha 16 del torneo Clausura en el estadio Luis Alfonso Giagni.
Octubre 11, 2025 08:26 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Cerro Porteño se frena en la Terraza
Cerro Porteño no pudo en Pedro Juan Caballero y terminó igualando sin goles ante el 2 de Mayo.
Octubre 11, 2025 07:33 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
2 de Mayo vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Cerro Porteño visita el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero para enfrentar desde las 17:30 al 2 de Mayo por la fecha 16 del torneo Clausura.
Octubre 11, 2025 04:43 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Tembetary y Libertad se miden en Villa Elisa
El descendido Tembetary quema sus últimos cartuchos en Primera División recibiendo este sábado en Villa Elisa a Libertad por la fecha 16 del torneo Clausura.
Octubre 11, 2025 11:14 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Importante victoria de Sportivo Trinidense
Sportivo Trinidense se hizo fuerte en su casa y derrotó por 2-0 a General Caballero de JLM.
Octubre 10, 2025 10:16 p. m.
Torneo Clausura
Por continuar en la senda victoriosa
Olimpia visita a Recoleta, en Itauguá, buscando hilar su tercer triunfo seguido.
Octubre 10, 2025 08:01 a. m.
·
Redacción D10
