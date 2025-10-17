17 oct. 2025
Fútbol Internacional

González saldría cedido en enero

De acuerdo con fuentes vinculadas al club inglés Wolverhampton, es muy probable que el club de la Premier League ceda al paraguayo Enso González a otro equipo en el mercado de fichajes de enero.

Octubre 17, 2025 08:15 a. m. • 
Por Redacción D10
enso gonzález.jpg

Enso González podría dejar a los Wolves.

Foto: GENTILEZA

El jugador de 20 años, internacional juvenil con Paraguay, está a punto de salir temporalmente este invierno, según afirmó el reportero Liam Keen en el podcast semanal dedicado a los Wolves, Express & Star. El contrato del mediocampista ofensivo dura hasta 2029.

”Ha estado con la selección Sub 20 de Paraguay y, según todos los informes, le ha ido bastante bien en ese torneo (Mundial Sub 20) mientras Paraguay estaba en él, lo cual es positivo. (...) Ha estado entrenando con el primer equipo (esta temporada)”, afirmó Keen.

Premier League Enso González Wolverhampton
Redacción D10
