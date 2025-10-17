González saldría cedido en enero

El jugador de 20 años, internacional juvenil con Paraguay, está a punto de salir temporalmente este invierno, según afirmó el reportero Liam Keen en el podcast semanal dedicado a los Wolves, Express & Star. El contrato del mediocampista ofensivo dura hasta 2029.

”Ha estado con la selección Sub 20 de Paraguay y, según todos los informes, le ha ido bastante bien en ese torneo (Mundial Sub 20) mientras Paraguay estaba en él, lo cual es positivo. (...) Ha estado entrenando con el primer equipo (esta temporada)”, afirmó Keen.