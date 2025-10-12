11 oct. 2025
Torneo Clausura

Tembetary vence a Libertad sobre el final

El descendido Tembetary se impuso por 2-1 a Libertad en el último suspiro del juego disputado en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

Octubre 11, 2025 10:05 p. m. • 
Por Redacción D10
G3BIyQCWEAArBn7.jpg

Willian Candia celebra su gol ante Libertad.

Tembetary derrotó 2-1 a Libertad en el estadio Luis Alfonso Giagni por la fecha 16 del torneo Clausura en juego disputado en el estadio Luis Alfonso Giagni de la ciudad de Villa Elisa.

A los 11 minutos, Hernesto Caballero vio la tarjeta roja directa en Libertad. Lo que fue muy bien aprovechado por Tembetary que se adelantó en el marcador a los 15 minutos por intermedio de Willian Candia.

Tembetary no pudo aumentar la diferencia y a los 45 minutos sufriría el empate gumarelo por intermedio de Hugo Fernández.

Las cosas se emparejarían a los 81 minutos con la expulsión de Denis Colmán en Tembetary. El final del encuentro estaba para cualquiera y sería para el descendido Tembetary que lo ganaría con el gol del argentino Paul Charpentier a los 92 minutos.

Con este triunfo, Tembetary sigue último pero ahora con 9 puntos. Libertad no levanta cabeza y se mantiene noveno con 18 unidades.

La próxima fecha, la número 17 del torneo Clausura, Tembetary visitará a General Caballero de JLM el viernes 16 de octubre a partir de las 18:30. Mientras que Libertad recibirá en La Huerta a Sportivo Ameliano el sábado 17 a las 17:30.

Libertad Tembetary Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gkbm-9xWoAA5Xdc.jpg
Torneo Clausura
Tembetary y Libertad se miden en Villa Elisa
El descendido Tembetary quema sus últimos cartuchos en Primera División recibiendo este sábado en Villa Elisa a Libertad por la fecha 16 del torneo Clausura.
Octubre 11, 2025 11:14 a. m.
 · 
Redacción D10
hvfsdf.jfif
Torneo Clausura
Importante victoria de Sportivo Trinidense
Sportivo Trinidense se hizo fuerte en su casa y derrotó por 2-0 a General Caballero de JLM.
Octubre 10, 2025 10:16 p. m.
DDU_5262_59249050.jpg
Torneo Clausura
Por continuar en la senda victoriosa
Olimpia visita a Recoleta, en Itauguá, buscando hilar su tercer triunfo seguido.
Octubre 10, 2025 08:01 a. m.
 · 
Redacción D10
Anuncio Trini vs General_63545762.jpg
Torneo Clausura
Triqui recibe a un rival necesitado
Trinidense recibirá esta noche, desde las 20:00, a General Caballero en el estadio Martín Torres, en un partido en el que ambos equipos tienen intereses muy diferentes.
Octubre 10, 2025 07:46 a. m.
 · 
Redacción D10
la nueva olla.jfif
Torneo Clausura
Canje de entradas para el clásico
Octubre 09, 2025 07:46 a. m.
 · 
Redacción D10
2 PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png
Torneo Clausura
Pódcast: Guaraní y Cerro Porteño siguen luchando codo a codo
En Hora Deportiva hablamos de una fecha más del torneo Clausura que sigue teniendo a Guaraní y Cerro Porteño luchando palmo a palmo.
Octubre 08, 2025 10:23 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más