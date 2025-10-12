Tembetary vence a Libertad sobre el final

Tembetary derrotó 2-1 a Libertad en el estadio Luis Alfonso Giagni por la fecha 16 del torneo Clausura en juego disputado en el estadio Luis Alfonso Giagni de la ciudad de Villa Elisa.

A los 11 minutos, Hernesto Caballero vio la tarjeta roja directa en Libertad. Lo que fue muy bien aprovechado por Tembetary que se adelantó en el marcador a los 15 minutos por intermedio de Willian Candia.

Tembetary no pudo aumentar la diferencia y a los 45 minutos sufriría el empate gumarelo por intermedio de Hugo Fernández.

Las cosas se emparejarían a los 81 minutos con la expulsión de Denis Colmán en Tembetary. El final del encuentro estaba para cualquiera y sería para el descendido Tembetary que lo ganaría con el gol del argentino Paul Charpentier a los 92 minutos.

Con este triunfo, Tembetary sigue último pero ahora con 9 puntos. Libertad no levanta cabeza y se mantiene noveno con 18 unidades.

La próxima fecha, la número 17 del torneo Clausura, Tembetary visitará a General Caballero de JLM el viernes 16 de octubre a partir de las 18:30. Mientras que Libertad recibirá en La Huerta a Sportivo Ameliano el sábado 17 a las 17:30.