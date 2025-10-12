12 oct. 2025
Torneo Clausura

A Guaraní se le escapa el triunfo sobre el final

Guaraní estuvo a segundos de conseguir una victoria valiosa, pero Ameliano nunca dejó de insistir y sobre el final tuvo su premio.

Octubre 12, 2025 07:39 p. m.
cjfnf.jfif

Guaraní no pudo en Villeta.

Foto: APF.

En la continuidad de la fecha 16 del torneo Clausura 2025, en La Fortaleza del Pikysyry, en Villeta, Sportivo Ameliano y Guaraní empataron 1-1.

Alexandro Maidana anotó el tanto para el conjunto aurinegro y sobre el final, al minuto 98, de penal, Jorge Sanguina lo igualó para el dueño de casa.

Con este resultado, el Aborigen llega a 33 puntos en la tabla de posiciones, sacando uno de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Cerro Porteño, que tiene 32. En tanto, el elenco de la V Azulada se mantiene penúltimo con 12 unidades.

En la próxima fecha, la 17, el Legendario jugará de local en La Arboleda ante el Deportivo Recoleta, mientras que el equipo que dirige Roberto Nanni visitará a Libertad en La Huerta.

Guaraní Sportivo Ameliano Torneo Clausura
