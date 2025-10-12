11 oct. 2025
Torneo Clausura

Guaraní va a Villeta para aprovecharse del mal momento de Ameliano

El líder Guaraní buscará extender su ventaja, tras el empate de Cerro Porteño en Pedro Juan Caballero, visitando la ciudad de Villeta donde en frente estará un golpeado Sportivo Ameliano.

Octubre 11, 2025 10:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Guaraní y Ameliano se verán las caras en la ciudad de Villeta.

La fecha 16 del torneo Clausura prosigue este domingo en el estadio Fortaleza de Pikysyry de la ciudad de Villeta donde el local Sportivo Ameliano recibirá a partir de las 17:30 a Guaraní.

Ameliano viene de una racha de tres derrotas consecutivas, la última ya con Roberto Nanni como entrenador tras la salida de Humberto García.

El líder Guaraní llega a este compromiso tras una agónica victoria ante Tembetary y con el empate de Cerro ante 2 de Mayo, buscará extender a 3 puntos su ventaja al frente de la clasificación.

Detalles del partido:

Ameliano vs. Guaraní

Estadio: Fortaleza de Pikysyry, Villeta.

Hora: 17.30.

Árbitro: Juan Benítez.

Asistentes: Eduardo Britos y José Villagra.

Cuarto árbitro: Édgar Galeano.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Héctor Balbuena.

Guaraní Ameliano Torneo Clausura
Redacción D10
