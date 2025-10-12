Guaraní va a Villeta para aprovecharse del mal momento de Ameliano

La fecha 16 del torneo Clausura prosigue este domingo en el estadio Fortaleza de Pikysyry de la ciudad de Villeta donde el local Sportivo Ameliano recibirá a partir de las 17:30 a Guaraní.

Ameliano viene de una racha de tres derrotas consecutivas, la última ya con Roberto Nanni como entrenador tras la salida de Humberto García.

El líder Guaraní llega a este compromiso tras una agónica victoria ante Tembetary y con el empate de Cerro ante 2 de Mayo, buscará extender a 3 puntos su ventaja al frente de la clasificación.

Detalles del partido:

Ameliano vs. Guaraní

Estadio: Fortaleza de Pikysyry, Villeta.

Hora: 17.30.

Árbitro: Juan Benítez.

Asistentes: Eduardo Britos y José Villagra.

Cuarto árbitro: Édgar Galeano.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Héctor Balbuena.