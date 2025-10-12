12 oct. 2025
Torneo Clausura

Ameliano vs. Guaraní: Paso a paso

Sportivo Ameliano recibe en la Fortaleza de Pikysyry al líder Guaraní a partir de las 17:30 por la fecha 16 del torneo Clausura.

Octubre 12, 2025 04:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Ameliano y Guaraní se verán las caras en el estadio Fortaleza de Pikysyry, en Villeta.

Redacción D10
