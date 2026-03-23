23 mar. 2026
Sportivo Luqueño

Pedro Sarabia deja Sportivo Luqueño

Pedro Sarabia, que llegó a la República tras la salida de Lucas Barrios, deja la conducción técnica de Sportivo Luqueño.

Marzo 23, 2026 10:05 a. m. • 
Por Redacción D10
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Pedro Sarabia, entrenador paraguayo.

Foto: @SpLuquenOficial

Sportivo Luqueño atraviesa un delicado momento deportivo, en el que no levanta cabeza y ahora nuevamente se queda sin director técnico, ya que tras la derrota frente al 2 de Mayo, Pedro Sarabia decidió dejar el cargo.

En la conferencia de prensa post partido, el DT se mostró desanimado y afirmó que no encontraba la forma para revertir el mal momento del equipo auriazul y que hablaría con el presidente. Luego, trascendió la información de que había presentado su renuncia a la directiva del club.

Sarabia dirigió cuatro partidos al frente del Sportivo Luqueño perdió tres y empató uno con el Sportivo San Lorenzo. El Auriazul en total lleva 6 fechas sin conseguir la victoria, siendo el último triunfo en la sexta fecha cuando superó por 3-2 a Guaraní.

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