Pedro Sarabia deja Sportivo Luqueño

Sportivo Luqueño atraviesa un delicado momento deportivo, en el que no levanta cabeza y ahora nuevamente se queda sin director técnico, ya que tras la derrota frente al 2 de Mayo, Pedro Sarabia decidió dejar el cargo.

En la conferencia de prensa post partido, el DT se mostró desanimado y afirmó que no encontraba la forma para revertir el mal momento del equipo auriazul y que hablaría con el presidente. Luego, trascendió la información de que había presentado su renuncia a la directiva del club.

Sarabia dirigió cuatro partidos al frente del Sportivo Luqueño perdió tres y empató uno con el Sportivo San Lorenzo. El Auriazul en total lleva 6 fechas sin conseguir la victoria, siendo el último triunfo en la sexta fecha cuando superó por 3-2 a Guaraní.