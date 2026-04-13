15 abr. 2026
Sportivo Luqueño

Desahogo y alegría absoluta en Luque

El entrenador de Sportivo Luqueño, Rodrigo López, mostró su satisfacción tras vencer a Recoleta por 2-1, con el que rompió una mala racha de nueve partidos sin ganar en el torneo Apertura 2026.

Abril 13, 2026 08:00 a. m. • 
Por Redacción D10
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Eufórico. Axel Balbuena sale a celebrar el gol de Luqueño.

“Las sensaciones son buenas. Fueron tres puntos importantes y necesarios. Una de las cosas que más nos gustaron fue la concentración que tuvo el equipo, estuvo muy enchufado”, apuntó el charrúa en conferencia de prensa.

Tras el pitazo final se sintió el desahogo de los jugadores, que precisaban esta clase de alegría para respirar mejor. “El ánimo cambia cuando se consiguen los tres puntos. Entendemos que falta mucho camino por recorrer, pero creo que hemos tenido una buena aceptación de los muchachos hacia nosotros de la manera que proponemos el trabajo y el ida y vuelta que buscamos”, agregó. El Auriazul está décimo en tabla con 16 puntos.

Sportivo Luqueño Hernán Rodrigo López Torneo Apertura
Redacción D10
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