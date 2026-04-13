Desahogo y alegría absoluta en Luque

“Las sensaciones son buenas. Fueron tres puntos importantes y necesarios. Una de las cosas que más nos gustaron fue la concentración que tuvo el equipo, estuvo muy enchufado”, apuntó el charrúa en conferencia de prensa.

Tras el pitazo final se sintió el desahogo de los jugadores, que precisaban esta clase de alegría para respirar mejor. “El ánimo cambia cuando se consiguen los tres puntos. Entendemos que falta mucho camino por recorrer, pero creo que hemos tenido una buena aceptación de los muchachos hacia nosotros de la manera que proponemos el trabajo y el ida y vuelta que buscamos”, agregó. El Auriazul está décimo en tabla con 16 puntos.