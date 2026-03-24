24 mar. 2026
Sportivo Luqueño

Hernán Rodrigo López llega a la República

El “Rorro” vuelve al ruedo con la dura misión de enderezar el rumbo del Sportivo Luqueño.

Marzo 24, 2026 08:03 a. m. • 
Por Redacción D10
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López vuelve a sentarse en el banco del Chanchón.

Foto: Prensa - Luqueño

Sin mucha espera, el Sportivo Luqueño decidió nombrar al sustituto de Pedro Sarabia, entrenador que presentó su renuncia al cargo luego de la derrota sufrida en la fecha 12 del torneo Apertura.

La directiva optó por Hernán Rodrigo López, hombre que sabe lo que representa estar en La República por su etapa como jugador y, años más tarde, como entrenador en la temporada 2020.

López tendrá su segundo cicló en el auriazul, en un momento muy complicado del equipo que no consigue ganar desde hace 6 fechas. Su última victoria fue frente a Guaraní, por 3-2, en aquel recordado partido que se jugó en horas de la mañana en el Erico Galeano.

El nuevo cuerpo técnico tendrá que redoblar esfuerzo y prepararse para el debut que será este viernes 27 de marzo, a las 18.30, frente a Nacional en el estadio Arsenio Erico.

Sportivo Luqueño Hernán Rodrigo López Torneo Apertura
Redacción D10
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