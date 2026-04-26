Iván Maggi, el goleador que ilusiona a la República

El delantero argentino del Sportivo Luqueño, Iván Maggi, con su doblete ante Trinidense, se convirtió en el máximo goleador del campeonato Apertura con 10 anotaciones. Tras el partido ante el Triqui, Maggi se mostró feliz por su presente y valoró la confianza de sus compañeros.

“Agradecer a la gente por el apoyo, fue un partido muy duro, el primer tiempo arrancamos bien, luego nos quedamos, en el segundo tiempo me quedó una para hacer el segundo y sumamos un triunfo muy importante”, apuntó.

Aseguró que el plantel se propuso ganar todo lo que queda en lo que resta del Apertura, para ir olvidándose de la tabla del promedio y apuntar a una clasificación internacional para el próximo año.

“Nos propusimos estos partidos que quedan sacar la mayor cantidad de puntos, estamos en una posición que no nos gusta”, agregó.