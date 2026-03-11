Otálvaro explicó los motivos de su salida de Luqueño

El ex jugador colombiano y hasta este miércoles gerente deportivo de Sportivo Luqueño, Sergio Otálvaro, dio a conocer el por qué de su retiro de la entidad auriazul.

“Por razones profesionales, he tomado la decisión de dar un paso al costado, convencido de que es lo más coherente en este momento. Lo hago con respeto hacia la institución, los jugadores, el cuerpo técnico y todas las personas que trabajan en el club”, publicó en un comunicado de prensa.

Tras el final de la conducción técnica de Lucas Barrios, Otálvaro también dejó el cargo. Según lo trascendido estaría trabajando en otros proyectos siempre en el fútbol paraguayo.

El colombiano había sido presentado en el Auriazul en octubre del año pasado, a la par de la Asunción de Lucas Barrios.

En nueve presentaciones en el Torneo Apertura 2026, el Sportivo Luqueño suma 10 puntos en el campeonato. Se ubica en el noveno lugar. El próximo rival será San Lorenzo, el colista del certamen.