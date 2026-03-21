21 mar. 2026
Sportivo Luqueño

Inadaptados causan lesiones a un jugador de Luqueño

El viernes, el plantel del Sportivo Luqueño sufrió un ataque sistemático con artefactos explosivos y de estruendo que dejó lesiones a uno de los jugadores del club. La entidad auriazul, así como la Asociación Paraguaya de Fútbol, mostraron su repudio.

Marzo 21, 2026 11:56 a. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Luqueño

El plantel del Sportivo Luqueño fue atacado por los violentos.

Foto: Gentileza -Sportivo Luqueño

El plantel del Sportivo Luqueño sufrió un ataque sistemático con artefactos explosivos y de estruendo el viernes, atentando contra la integridad física de todos los integrantes. Esta situación violenta dejó a uno de los jugadores del equipo con lesiones en la pierna.

El hecho violento se inició durante el entrenamiento del equipo y el que terminó con heridas fue el juvenil Jonathan Ramos. El chico fue trasladado a un centro asistencial para la evaluación médica.

Tras esto, tanto el Sportivo Luqueño como la Asociación Paraguaya de Fútbol manifestaron su repudio tras lo ocurrido y mientras que las autoridades ya están investigando el hecho.

Sportivo Luqueño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
pedro_sarabia_foto_02.jpg
Sportivo Luqueño
El Cabo Sarabia iniciará su segundo ciclo en La República
Pedro Alcides Sarabia será el reemplazante de Lucas Barrios en el banquillo técnico de Luqueño. Nada más se espera la comunicación oficial de parte de la institución auriazul.
Marzo 03, 2026 06:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Lucas Barrios
Sportivo Luqueño
Lucas Barrios dejó de ser técnico del Sportivo Luqueño
La derrota ante Rubio Ñu fue el último partido que dirigió Lucas Barrios al frente del Sportivo Luqueño ya que este martes dejó de ser entrenador del club.
Marzo 03, 2026 02:18 p. m.
 · 
Redacción D10
lcicc - copia.jpg
Sportivo Luqueño
Lucas Barrios valora “la actitud y el esfuerzo” de su equipo
Lucas Barrios, adiestrador de Luqueño, se mostró muy feliz tras la gran victoria ante Guaraní este lunes.
Febrero 23, 2026 11:20 a. m.
lucas barrios y gustavo alfaro
Sportivo Luqueño
Lucas Barrios: “El que entiende de fútbol sabe que nunca fuimos superados”
El entrenador de Luqueño, Lucas Barrios, valoró la entrega del plantel en la victoria por 2-1 ante Recoleta.
Febrero 14, 2026 03:34 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-12 at 19.12.35.jpeg
Sportivo Luqueño
El Cazador de Utopías visitó Luque
El estratega de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, realizó una visita a los jugadores y cuerpo técnico del Sportivo Luqueño.
Febrero 12, 2026 08:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Lucas Barrios.jpg
Sportivo Luqueño
Lucas Barrios apunta al arbitraje
Lucas Barrios, entrenador de Luqueño, expuso su enojo luego de la derrota de su equipo ante Cerro Porteño y apuntó a la labor arbitral.
Febrero 03, 2026 09:08 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más