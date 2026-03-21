Inadaptados causan lesiones a un jugador de Luqueño

El plantel del Sportivo Luqueño sufrió un ataque sistemático con artefactos explosivos y de estruendo el viernes, atentando contra la integridad física de todos los integrantes. Esta situación violenta dejó a uno de los jugadores del equipo con lesiones en la pierna.

El hecho violento se inició durante el entrenamiento del equipo y el que terminó con heridas fue el juvenil Jonathan Ramos. El chico fue trasladado a un centro asistencial para la evaluación médica.

Un jugador de Sportivo Luqueño resultó herido tras un ataque con petardos durante una práctica en el estadio de la Liga Luqueña.



👉 La víctima, Jonathan Vidal Ramos Benítez (18), sufrió quemaduras en la pierna izquierda.#AM1080 pic.twitter.com/Y0ol1Z9TAH — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) March 21, 2026

Tras esto, tanto el Sportivo Luqueño como la Asociación Paraguaya de Fútbol manifestaron su repudio tras lo ocurrido y mientras que las autoridades ya están investigando el hecho.