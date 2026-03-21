Inadaptados causan lesiones a un jugador de Luqueño
El viernes, el plantel del Sportivo Luqueño sufrió un ataque sistemático con artefactos explosivos y de estruendo que dejó lesiones a uno de los jugadores del club. La entidad auriazul, así como la Asociación Paraguaya de Fútbol, mostraron su repudio.
El plantel del Sportivo Luqueño sufrió un ataque sistemático con artefactos explosivos y de estruendo el viernes, atentando contra la integridad física de todos los integrantes. Esta situación violenta dejó a uno de los jugadores del equipo con lesiones en la pierna.
El hecho violento se inició durante el entrenamiento del equipo y el que terminó con heridas fue el juvenil Jonathan Ramos. El chico fue trasladado a un centro asistencial para la evaluación médica.
Un jugador de Sportivo Luqueño resultó herido tras un ataque con petardos durante una práctica en el estadio de la Liga Luqueña.— Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) March 21, 2026
👉 La víctima, Jonathan Vidal Ramos Benítez (18), sufrió quemaduras en la pierna izquierda.#AM1080 pic.twitter.com/Y0ol1Z9TAH
Tras esto, tanto el Sportivo Luqueño como la Asociación Paraguaya de Fútbol manifestaron su repudio tras lo ocurrido y mientras que las autoridades ya están investigando el hecho.