Aguilar habla sobre su expulsión

El golero de Sportivo Luqueño, Alfredo Aguilar, conversó este miércoles con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó su versión sobre la expulsión que sufrió frente a Cerro Porteño en el duelo disputado en el estadio Luis Salinas, correspondiente a la fecha 14 del torneo Apertura 2026.

Según el Auriazul siempre intenta joder a sus rivales y el gesto del dedo del medio quedó fuera de contexto, ya que tenía que ver con una desatención de Cecilio Domínguez a una consulta que le había hecho.

“Yo le pregunté a Cecilio si era córner y no me miró, por eso le tiré la pelota y luego se me quedó colgado el dedo del medio. Me quedé sorprendido por la expulsión, aquí me expulsó el VAR”, dijo Aguilar en la 1080 AM.

“Una pena lo que me pasó. Con Cecilio no pasó nada, yo soy jodón y pasó eso. Me da mucha tristeza esta expulsión porque voy a quedar fuera muchos partidos”, lamentó.

OPINIÓN. En un momento de la entrevista dio su opinión sobre quién debe ocupar el puesto en el arco en la Albirroja y puso sus fichas en Roberto Gatito Fernández. “Toda la vida Gatito para mí, con mucho respeto digo esto”, subrayó.

