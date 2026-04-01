Dura sanción para Alfredo Aguilar

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dio a conocer este miércoles la dura sanción impuesta al portero y capitán del Sportivo Luqueño, Alfredo Aguilar, expulsado por realizarse un gesto obsceno a Cecilio Domínguez en la victoria del Ciclón 3-2 ante el Auriazul por la fecha 14 del Apertura.

“De conformidad a los artículos 17 y 52 del código disciplinario de la APF”, indica parte de la resolución compartida por la Asociación Paraguaya de Fútbol.

El portero Alfredo Aguilar había conversado este miércoles con Fútbol a lo Grande y manifestó lo siguiente: “Yo le pregunté a Cecilio si era córner y no me miró, por eso le tiré la pelota y luego se me quedó colgado el dedo del medio. Me quedé sorprendido por la expulsión, aquí me expulsó el VAR”, dijo Aguilar en la 1080 AM.

“Una pena lo que me pasó. Con Cecilio no pasó nada, yo soy jodón y pasó eso. Me da mucha tristeza esta expulsión porque voy a quedar fuera muchos partidos”, lamentó.