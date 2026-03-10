10 mar. 2026
Sportivo Luqueño

Chito Ayala demandó a Sportivo Luqueño

El histórico jugador y entrenador Celso Ayala reclama el pago de USD. 100.000 al Sportivo Luqueño.

Marzo 10, 2026 12:16 p. m. • 
Por Redacción D10
River Plate - Celso Ayala

Chito Ayala no encontró otro camino que demandar al Auriazul por impago.

Celso Rafael Ayala, actualmente sin entrenar a ningún equipo, contó en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM sobre la acción legal realizada en contra del Sportivo Luqueño. El DT lamentó la falta de comunicación y la dilación, más siendo que había alcanzado logros con la institución auriazul.

“Conseguimos objetivos en Luqueño, cuando llego hace 5 años llegué 5 fechas antes de que termine el torneo, estaban en zona de descenso, salvamos, jugamos la Sudamericana. Ni siquiera la rescisión fue pagada y nunca tuve respuesta de Luqueño”, relató el ex jugador en la 1080 AM.

“Nunca estuvo en mis planes llegar a eso. No se pudo hablar, nunca hubo empatía para resolver eso. No me quedó otra opción, pasaron 5 años y sigue con la misma tesitura de no pagar”, dijo Ayala que reclama el pago de unos USD. 100.000.

Ayala contó que llegó a tener contacto con la actual directiva y que hubo predisposición para conversar, pero que no se avanzó para poder llegar a una solución.

MUCHA CONFIANZA. En otro momento, Ayala opinó sobre lo que se viene para la Selección Paraguaya y confía en que harán un gran mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Destacó la motivación que traen los jugadores y que eso, además, viene acompañado de los rendimientos en esos respectivos equipos. “Yo creo que puede ser un buen mundial”, subrayó.

Luqueño Celso Ayala Fútbol paraguayo
Redacción D10
