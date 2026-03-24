24 mar. 2026
Sportivo Luqueño

López: “Estamos convencidos de que se puede revertir la situación”

Hernán Rodrigo López fue presentado como nuevo DT de Sportivo Luqueño y dio sus sensaciones ante este nuevo desafío en su carrera.

Marzo 24, 2026 12:14 p. m.
lloeoe.jfif

Rodrigo López asumió en Luqueño.

Foto: @HayFutbolPy en X

En conferencia de prensa, el entrenador uruguayo Hernán Rodrigo López fue presentado de forma oficial como nuevo entrenador del Sportivo Luqueño en reemplazo de Pedro Sarabia, quien dejó el cargo tras la última derrota del equipo.

Rorro valoró la confianza que depositaron en él y dijo estar “convencido” de que el club tiene un buen plantel de jugadores y que se puede salir de este mal momento.

“Primero agradecer la confianza del presidente y de la Comisión Directiva. La casa la conozco, es mi tercera etapa en el club, la segunda como director técnico, estoy contento”, comenzó diciendo.

“Creemos que estamos en condiciones de empezar a trabajar, rápidamente tenemos el partido del viernes, luego el martes, se vienen fechas importantes y la idea es conseguir los resultados. Estamos convencidos de que se puede revertir esta situación, tenemos un muy buen plantel”, agregó el entrenador.

El debut de Hernán Rodrigo al frente del Auriazul será este viernes en condición de visitante en el estadio Arsenio Erico, desde la 18:30 horas, ante Nacional.

Hernán Rodrigo López Sportivo Luqueño Torneo Apertura
Más contenido de esta sección
River Plate - Celso Ayala
Sportivo Luqueño
Chito Ayala demandó a Sportivo Luqueño
El histórico jugador y entrenador Celso Ayala reclama el pago de USD. 100.000 al Sportivo Luqueño.
Marzo 10, 2026 12:16 p. m.
 · 
Redacción D10
HCqJbwBXgAAjF7P.jpeg
Sportivo Luqueño
Sarabia confía en poder revertir la situación
Pedro Sarabia conversó este lunes con Fútbol a lo Grande y se mostró optimista respecto al futuro de Sportivo Luqueño.
Marzo 09, 2026 12:14 p. m.
 · 
Redacción D10
pedro sarabia (2).jpg
Sportivo Luqueño
Pedro Sarabia: “La ansiedad jugó en contra”
Pedro Sarabia, entrenador de Luqueño, lamentó la derrota frente a Libertad, por la mínima diferencia, en el comienzo de su segunda etapa en el conjunto auriazul.
Marzo 08, 2026 03:10 p. m.
 · 
Redacción D10
HCkFVoYWEAAgUZ7.jpeg
Sportivo Luqueño
Sportivo Luqueño presenta a Sarabia
Pedro Sarabia fue anunciado este miércoles como nuevo entrenador del Sportivo Luqueño.
Marzo 04, 2026 10:19 a. m.
 · 
Redacción D10
pedro_sarabia_foto_02.jpg
Sportivo Luqueño
El Cabo Sarabia iniciará su segundo ciclo en La República
Pedro Alcides Sarabia será el reemplazante de Lucas Barrios en el banquillo técnico de Luqueño. Nada más se espera la comunicación oficial de parte de la institución auriazul.
Marzo 03, 2026 06:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Lucas Barrios
Sportivo Luqueño
Lucas Barrios dejó de ser técnico del Sportivo Luqueño
La derrota ante Rubio Ñu fue el último partido que dirigió Lucas Barrios al frente del Sportivo Luqueño ya que este martes dejó de ser entrenador del club.
Marzo 03, 2026 02:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más