López: “Estamos convencidos de que se puede revertir la situación”

En conferencia de prensa, el entrenador uruguayo Hernán Rodrigo López fue presentado de forma oficial como nuevo entrenador del Sportivo Luqueño en reemplazo de Pedro Sarabia, quien dejó el cargo tras la última derrota del equipo.

Rorro valoró la confianza que depositaron en él y dijo estar “convencido” de que el club tiene un buen plantel de jugadores y que se puede salir de este mal momento.

“Primero agradecer la confianza del presidente y de la Comisión Directiva. La casa la conozco, es mi tercera etapa en el club, la segunda como director técnico, estoy contento”, comenzó diciendo.

“Creemos que estamos en condiciones de empezar a trabajar, rápidamente tenemos el partido del viernes, luego el martes, se vienen fechas importantes y la idea es conseguir los resultados. Estamos convencidos de que se puede revertir esta situación, tenemos un muy buen plantel”, agregó el entrenador.

El debut de Hernán Rodrigo al frente del Auriazul será este viernes en condición de visitante en el estadio Arsenio Erico, desde la 18:30 horas, ante Nacional.