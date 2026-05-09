Nacional quiere seguir buscando el segundo puesto

A las 20:00 se enfrentan Nacional y Sportivo Trinidense. Ambos equipos, instalados en la zona alta de la clasificación, llegan con la ambición de consolidar su posición y, en el caso de Nacional, pelear por el vicecampeonato en este tramo final del Apertura.

La Academia buscará imponer su localía y la jerarquía de figuras como Roque Santa Cruz a sus 44 años; mientras que el “Triqui”, bajo la batuta goleadora del incombustible Néstor Camacho, intentará asaltar la Visera para ratificar su excelente campaña bajo la conducción de José Arrúa.

Para este compromiso crucial, la Comisión de Árbitros ha designado a José Méndez como el juez principal, quien contará con la asistencia de José Villagra y José Mercado en las bandas.

Se espera un duelo táctico con mucha dinámica, pues el ritmo de ambos equipos durante el presente torneo los ha encontrado como animadores constantes. Nacional está ubicado en el 3er. lugar, mientras Trinidense es 6º.

LA CIFRA. 3 partidos tiene perdidos Nacional, y es el que menos cayó en el Apertura detrás de Olimpia, con 2 juegos.

Detalles del partido:

Nacional vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 20:00.

Árbitro: José Méndez.

Asistentes: José Villagra y José Mercado.

Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: Milciades Saldívar.