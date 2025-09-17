¡En Nacional es todo alegría! Tras la resonante victoria 4-1 sobre Olimpia, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores se llenaron de confianza y el objetivo es llegar a lo más alto y coronar el buen semestre.

“Habrá un premio especial para los jugadores que dieron todo, se merecen, por el gran trabajo demostrado. Estamos cerca del líder (Guaraní). Este equipo ilusiona a todos”, fueron algunas de las palabras de emoción de Enrique Sánchez, presidente de Nacional en FALG.

El Trico suma 22 puntos en el campeonato, está a tres puntos de los legendarios y coincidentemente serán rivales en la jornada 13. El duelo se desarrollará este domingo desde las 16:30 en el estadio La Arboleda.

También en charla con la 1080 AM, Juan Fernando Alfaro señaló que “tuvimos un gran rendimiento ante Olimpia, ahora nos toca otro duro rival como Guaraní”.

CIFRA. 16 goles para Nacional en el Clausura 2025. Hugo Adrián Benítez y Orlando Gaona han marcado 3 cada uno.