D10 de Oro: Anécdotas y experiencias de una temporada emotiva

En el local gastronómico Obdulio del Shopping del Sol se realizó la primera edición del D10 de Oro, en donde se reconoció a los deportistas destacados de la temporada 2025, que a fuerza de triunfos marcaron un año de grandes emociones.

Compartiendo en una charla distendida, todos los protagonistas coincidieron en que Paraguay atraviesa un momento importante en materia de organización: “El deporte está en auge, no solo en el fútbol, sino también en el automovilismo, el atletismo y en otras disciplinas, se nota que deportivamente hay una gran evolución y como organizadores el país transita por un gran momento, por todo lo que se pudo disfrutar en este año”, expuso Gustavo Saba, piloto automovilístico, ganador del Rally del Chaco 2025.

El atleta Lars Flaming recibiendo su trofeo de reconocimiento. Foto: Jorge Ñamandu - Última Hora

Acerca de lo que fue su logro en el siempre complicado Rally del Chaco, Saba reflexionó y aseguró que se necesita un poco de suerte, pero también trabajo: “Estuve años detrás de conseguir el Chaco y personalmente ya me sentía preparado allá por el 2004, pero el deporte es así, insistir y no renunciar”

Por su parte, Esteban Casarino, en representación de su pupila Fiorella Gatti, campeona Panamericana de Asu2025 en Squash, destacó el crecimiento y el compromiso de la atleta guaraní. “Fiorella tuvo un año excelente, en todo este tiempo que estoy en el deporte no conocí una atleta tan comprometida, no hace más de 15 años los deportistas trabajaban solos, ahora con este crecimiento institucional se nota más el compromiso del deportista y ella absorbe todo, y por ello es este momento”.

EN LO MÁS ALTO. Nicole Martínez y Lars Flaming, abanderados de medallistas de oro en los Panamericanos ASU2025, remarcaron la emoción que significó competir en casa y sentir el aliento de su gente: “Fue una regata emocionante, nunca pensé que tanta gente fuera a apoyarme, ya que las competencias eran de mañana, ver a amigos, familiares, ex compañeros vitoreando en la Bahía no me voy a olvidar más, competí en varios escenarios, pero en casa fue único”, explicó Nicole, que arrasó en los juegos en individual y en equipos.

La remera paraguaya Nicole Martínez toma la palabra. A su lado Miguel Duarte, directivo de Cerro Porteño. Foto: Jorge Ñamandu - Última Hora

A su vez, Flaming, campeón en jabalina rememoró: “El momento del himno fue emotivo, pero al llegar a la concentración, estar solo en la pieza y ver mi medalla de oro, es un momento que no olvido más, el tener esa satisfacción del deber cumplido con mi gente”.

Camila Delmás, hija de Larissa Schaerer, también siguiendo los pasos en la dirigencia deportiva, valoró el crecimiento deportivo del país y aseguró que se puede seguir creciendo: “Los Juegos ya de Asu2022 marcaron un antes y un después, ahora creciendo con lo que se vivió en los Panamericanos Asu2025, es un impulso más que importante para los próximos desafíos que se tendrá”.

En el fútbol, Cerro Porteño fue el Supercampeón 2025, a lo que el directivo Miguel Duarte refirió: “Cerramos un año a puro festejo, algo que merecía el gran pueblo azulgrana”, mientras que el gerente deportivo Sebastián Aldama del General Caballero sumó: “Para Mallorquín es algo histórico, lograr un título quedará para el recuerdo de una ciudad que va creciendo deportivamente”.