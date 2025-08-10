10 ago. 2025
Pedro Sarabia cuestionó el arbitraje ante Cerro Porteño

Pedro Sarabia, técnico de Nacional, se mostró conforme con el rendimiento de su equipo que logró sacar un empate ante Cerro Porteño. Sin embargo, el DT albo cuestionó el arbitraje de Derlis López que no sancionó, ni revisó con el VAR un potencial penal por una mano del volante Fabrizio Peralta.

Agosto 10, 2025 10:12 a. m. • 
Por Redacción D10
Pedro Sarabia

Pedro Sarabia (i), entrenador de Nacional.

Foto: Gentileza - Nacional

Ya en la conferencia de prensa pospartido había reclamado la acción, pero en charla con Fútbol a lo Grande continuó con sus afirmaciones.

“Me mantengo diciendo en que si era a la inversa. Antes de ir a la conferencia ya tenía el material, ya había visto la jugada, por eso me era más fácil tener un pensamiento de cómo fue la jugada, de qué manera”, reclamó El Cabo en la 1080 AM.

“Qué pasaría si la situación era a la inversa, si se cobraba o no. Es lo que a mí, el cuerpo técnico y los jugadores le pasan por la cabeza”, agregó.

Pese a no llevarse el triunfo de La Nueva Olla, hubo conformidad en el campamento tricolor por el buen juego desplegado y el carácter mostrado frente al puntero.

Pedro Sarabia Nacional
Redacción D10
