Pedro Sarabia cuestionó el arbitraje ante Cerro Porteño

Ya en la conferencia de prensa pospartido había reclamado la acción, pero en charla con Fútbol a lo Grande continuó con sus afirmaciones.

“Me mantengo diciendo en que si era a la inversa. Antes de ir a la conferencia ya tenía el material, ya había visto la jugada, por eso me era más fácil tener un pensamiento de cómo fue la jugada, de qué manera”, reclamó El Cabo en la 1080 AM.

“Qué pasaría si la situación era a la inversa, si se cobraba o no. Es lo que a mí, el cuerpo técnico y los jugadores le pasan por la cabeza”, agregó.

Pese a no llevarse el triunfo de La Nueva Olla, hubo conformidad en el campamento tricolor por el buen juego desplegado y el carácter mostrado frente al puntero.

